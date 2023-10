El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este sábado en Benalmádena las líneas estratégicas con la que los socialistas «recuperarán el futuro de la Costa del Sol Occidental frente a las decisiones de subida de impuestos y de recortes de los servicios públicos y derechos que estamos viendo por los alcaldes del PP, el presidente de la Diputación, el de la Mancomunidad o el de la Junta de Andalucía».

Pérez, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Benalmádena como anfitrión del encuentro de los secretarios generales socialistas de la Costa del Sol Occidental, ha detallado el plan de siete puntos «para combatir el inmovilismo al que nos tiene acostumbrado el PP, más centrado en confrontar que en tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía o, simplemente, en cumplir su propio programa electoral frente a la intención de freírnos a impuestos en estos primeros meses de mandato», ha afirmado.

De esta manera, el dirigente socialista ha establecido como elementos «irrenunciables» el impulso del empleo, la protección de la sanidad y la educación públicas, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la movilidad, blindar el suministro de agua y garantizar los servicios públicos en las urbanizaciones. En definitiva, «políticas progresistas como las del gobierno de Pedro Sánchez».

«Queremos pedirle a Moreno Bonilla que se ponga a trabajar, vemos como hay muchos colegios con aulas prefabricadas y barracones, no hay respuesta por parte de la Junta para su desaparición o cómo está la sanidad pública, con el Hospital de Estepona sin servicios mínimos», ha dicho.

«Vamos a hablar de lo que le importa a la gente que se está asentando en el territorio con la vista en la mejora de la movilidad, si desde el gobierno central se toman medidas como la gratuidad del Cercanías es porque queremos que se tome conciencia del uso del transporte público», ha concluido.

Reivindicaciones

Por su parte, Víctor Navas ha recordado que los once municipios que conforman la Costa del Sol Occidental (Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas Ojén y Torremolinos) «suman un total de 579.350 habitantes, se trata de una comarca que en la actualidad vive un momento de auge con cifras récords en creación de empleo, emprendimiento empresarial y llegada de turistas, entre otros indicadores». «Es un espacio único de oportunidades que al mismo tiempo demanda más y mejores servicios públicos de calidad», ha añadido.

Para Navas, «los profundos cambios económicos, sociales y urbanísticos que ha experimentado la comarca en los últimos años obligan a revisar y repensar las estrategias políticas puestas en marcha cuando hablamos de una población que fácilmente supera el millón en cifras reales», ha expresado.

Por ello, se ha referido a hechos concretos como son los problemas que debe acometer la comarca para la creación de empleo de calidad o los continuos ataques que están sufriendo la sanidad y la educación públicas. «No podemos permanecer impasibles ante el no-Hospital de Estepona y su repercusión negativa para Manilva, Casares o Benahavís, entre otros, como tampoco nos es ajeno la parálisis que vive el Hospital Costa del Sol de Marbella o el HARE de Benalmádena o la falta de compromiso con el futuro Hospital de Mijas o con la remodelación del Hospital Marítimo de Torremolinos», ha lamentado.

«Existen problemas reales que, por lo que vemos, no van a ser denunciados por los alcaldes y alcaldesas del PP de la Costa del Sol Occidental para no incomodar a Moreno Bonilla o a Francisco Salado, entre otros, pero no por ello no van a dejar de existir y para eso está nuestra labor de fiscalización», ha advertido.

El también portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios también se ha referido a la situación de la educación con la «falta de infraestructuras», entre la que destaca la situación del CEIP Daidín de Benahavís o la eliminación de líneas educativas en la pública de forma generalizada.

Para los socialistas de la Costa del Sol Occidental, en materia de vivienda, la comarca necesita una inversión importante en materia de vivienda pública y conminan a impulsar la creación de un parque público de vivienda en alquiler y venta, así como la regulación de los alquileres turísticos.

En cuanto a la movilidad, consideran necesaria una «fuerte apuesta» por el transporte público con la mejora del servicio de la línea C1 del Cercanías, estudiar la mejor opción para prolongar el ferrocarril hasta Marbella y la incorporación de todos los municipios de la comarca al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.

En materia de recursos hídricos, han reivindicado llevar a cabo las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el agua en la Costa del Sol Occidental, entre otras, la modernización de las infraestructuras ya existentes, la ampliación de la desaladora de Marbella y la autovía del agua para conectar los sistemas hídricos de la provincia.

Por último, han señalado que el desarrollo urbanístico que ha experimentado la Costa del Sol Occidental ha dado lugar a la proliferación de urbanizaciones que en muchos casos sufren la falta de servicios públicos. Por ello, consideran que es necesario que los ciudadanos que viven en estas urbanizaciones sientan el respaldo de las administraciones públicas, que el lugar en el que residen es también un entorno para vivir y disfrutar de servicios públicos de calidad.

Situación tívoli

En clave local, el también portavoz socialista en el consistorio de Benalmádena, Víctor Navas ha mostrado la preocupación por la situación del parque temático Tívoli y de sus trabajadores. «Tivoli siempre ha sido un elemento dinamizador de la economía y del turismo en Benalmádena y también para el resto de la Costa del Sol, por eso, desde el PSOE, hemos defendido, defendemos y defenderemos la continuidad de la actividad del parque y los derechos de sus trabajadores», ha advertido.

«Por ello, exigiremos al gobierno local del PP una actitud proactiva respecto a la situación de Tivoli, la misma que mantuvimos los socialistas cuando gobernamos Benalmádena, gracias a la cual pusimos en marcha iniciativas como la protección urbanística de los terrenos del parque para frenar así cualquier intento de especulación», ha concluido.