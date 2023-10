Mar Chao (APV): "Trabajaré sin descanso para intentar hacer realidad la terminal norte en el menor tiempo posible"

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, ha asegurado que trabajará «sin descanso» junto a su equipo para «intentar llevar adelante y hacer realidad en el menor tiempo posible la terminal norte» de la ampliación del Puerto de València, «al igual que el resto de proyectos que cualquier empresa o iniciativa privada nos proponga y suponga una mejora para la dinamización de la economía valenciana y del país».

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras su primera reunión del Consejo de Administración de la APV como presidenta, en la que ha señalado que, ante un «escenario complicado» y de «incertidumbre» a nivel general en los puertos, «cuanto menos ruido y más tranquilidad» se transmita mejor, porque «el ruido mediático no ayuda a la captación de carga».

No obstante, ha puntualizado que no entra en valoraciones políticas sobre las distintas posturas de los partidos en relación a la ampliación. «Como organismo público, nos dedicamos a tramitar expedientes con la máxima seguridad jurídica y el refrendo de todos los organismos y administraciones competentes que tienen que ver en la materia», ha dicho.

Mar Chao, cuyo nombramiento como presidenta de la APV se hizo efectivo el pasado martes 26 de septiembre, ha expuesto que, «a pesar de todos los ríos de tinta vertidos estas semanas sobre el Puerto», no ha podido profundizar en el detalle de los «grandes temas» del Puerto de València porque se encuentra «en fase de inmersión».

Preguntada por la ampliación del Puerto, ha insistido en que aún tiene que «profundizar en el expediente» pero que quiere «hacerlo realidad en el menor tiempo posible». Respecto a si como presidenta de la APV es partidaria de promover la reivindicación para que se apruebe el proyecto en el Consejo de Ministros, ha reiterado que lo que desde la APV van a hacer es «únicamente trabajar e intentar llegar cuanto antes a poder hacer realidad la terminal norte».

Sobre si haría falta una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto, ha remarcado que la ampliación ya está hecha «todos los expedientes que se han tramitado se han hecho desde la máxima seguridad jurídica y con el referendo de todas las administraciones competentes en la materia».

Asimismo, preguntada por la afirmación de la Comissió Ciutat-Port de que el 40% del espacio del Puerto de València está inutilizado, Mar Chao ha invitado a los medios a visitar las instalaciones con ella y «comprobar la veracidad de ese porcentaje».

Mar Chao ha señalado que fuera de los límites del Puerto de València «las cosas avanzan a velocidad supersónica» y la APV debe ser capaz de «dar respuesta a las necesidades de clientes y usuarios a la velocidad que requieren», por lo que trabajará «sin descanso» y «sin olvidar» la apuesta del Puerto por la descarbonización, la digitalización y la intermodalidad con el transporte ferroviario, «en línea al trabajo desarrollado en los últimos años».

También ha indicado que el puerto «no es ajeno al territorio en el que se encuentra», por lo que ha prometido que la APV trabajará «codo con codo» con los ayuntamientos de València, Sagunt y Gandia «buscando siempre lo mejor para los ciudadanos».

La marina

Por otro lado, respecto a la gestión de La Marina y la próxima caducidad de la concesión del consorcio, Mar Chao ha subrayado que ese asunto será «un tema prioritario» para ella.

Ha explicado que ha iniciado «pequeñas conversaciones informales con el Ayuntamiento» para ponerse juntos «manos a la obra» a fin de «buscar la mejor salida jurídica posible a este problema que viene de hace casi tres años», con el objetivo de «dar seguridad jurídica» a todas las empresas.

En cuanto a si la APV estaría interesada en formar parte de la futura gestión de La Marina --el expresidente de la APV Aurelio Martínez manifestaba que la autoridad portuaria no estaba interesada--, ha señalado que todavía no tiene «una posición formada al respecto» y no ha habido una reunión formal con el consistorio.