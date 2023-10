Trias avisa a Collboni de que no apoyará los Presupuestos municipales si no gobierna con él

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha avisado al alcalde, Jaume Collboni, de que no apoyará los Presupuestos municipales si no gobierna con él y que así se lo ha trasladado: «Yo no te votaré los Presupuestos si tú no quieres gobernar conmigo».

Así lo ha explicado en una entrevista de Ràdio Estel este viernes, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que se ha reunido con el alcalde y que éste le ha dicho que no quiere gobernar con Junts, sino con BComú y ERC, pero que le gustaría que Junts votara a favor de las cuentas municipales. «Tú me explicas qué presupuestos harás, yo te diré qué cosas corregiría. Pero sepas que yo haré de oposición y estaré en contra de tus presupuestos», ha afirmado Trias, que ha contado que no ha planteado una propuesta en concreto al alcalde. "poder votar" 'sí' a sánchez Preguntado por si Junts debe votar 'sí' a la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que a él le gustaría «poder votar» 'sí' pero que depende de qué posición tengan los socialistas. Además, cree que no es suficiente con la amnistía para votar a favor, sino también con «el reconocimiento de lo que es Catalunya», y considera que las negociaciones están en buen camino, ha dicho textualmente. Su marcha del ayuntamiento Sobre su marcha del Ayuntamiento, ha explicado que fijó el próximo lunes para irse, pero que finalmente no lo hará: se machará «unos días de vacaciones» y después se quedará dos o tres meses hasta que la situación política sea estable, ha dicho. También ha afirmado que, cuando él se marche, se cambiará el nombre del grupo municipal, que ahora mantienen en TriasxBarcelona desde la campaña electoral del 28M. «No se puede seguir llamando Trias per Barcelona, entre otras cosas, porque yo a las próximas (elecciones) no me presentaré. Sería una manera un poco rara de funcionar», ha concluido.