El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este jueves de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «acertará» en los cambios internos que prevé acometer en el partido, porque tiene «criterio de sobra a la hora de tomar decisiones».

En declaraciones a los periodistas en Alcalá de los Gazules (Cádiz), Moreno

ha manifestado que Núñez Feijóo tiene la «potestad y el derecho a hacer los ajustes que él considere necesarios para que el partido se adapte más a la realidad y a esa correa de transmisión que tiene que ser con la sociedad española».

En su opinión, Feijóo que, lleva en torno a un año y medio al frente del partido, «habrá observado cosas en las que se puede mejorar y a él le corresponde tomar esa decisión». «Lo único que puedo hacer es apoyar esa decisión cuando corresponda», ha indicado Moreno, quien ha apuntado que Feijóo, como ha trasladado ya, no hablará con nadie esa decisión hasta que pase todo el periodo del debate de investidura.

«Así que vamos a ser prudentes porque todavía no sabemos qué va a suceder, si hay investidura, si no hay investidura, y cuando llegue ese momento pues nos hará propuestas», ha añadido Moreno, convencido de que Núñez Feijóo «acertará, porque conoce ya bien el partido y tiene criterio de sobra a la hora de tomar decisiones».

Ha indicado que él no tiene «ni idea» de por dónde pueden ir los cambio: «Yo en eso soy muy respetuoso por una razón, a mí no me gusta que haya injerencias en las decisiones que yo tomo en el ámbito del PP de Andalucía, y, por tanto, evidentemente, no seré yo el que ejerza injerencias en esas decisiones que le corresponden exclusivamente a Feijóo».