El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado que en el modelo de sociedad mixta para la nueva Romareda que propuso cuando era alcalde de Zaragoza «no le pareció bien» a la oposición y ha reconocido que «en esta habrá que hacer aportación pública de dinero». «Prefería la anterior, pero ustedes --en alusión a Podemos--, con los recursos interpuestos con munición del PSOE, han hecho que ese no tenga salida y haya que apostar por otro».

Ha comentado que la fórmula de sociedad mixta funciona con éxito en otras ciudades y «no se si la formula será esa u otra, pero el reto es que los plazos premian». No obstante, ha comprobado que Zaragoza cumple el cronograma y en diciembre estará el proyecto básico; en junio se debe proceder a la demolición y en julio la licencia de obras.

De esta forma se ha referido al recurso interpuesto a los pliegos del concurso del proyecto del estadio por el grupo municipal de Podemos en el anterior mandato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y que ha sido recurrido por el Gobierno de Zaragoza ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuya resolución se «conocerá en breve», ha avanzado.

Los pliegos recurridos recogen una cesión de derecho de superficie por 75 años al club, que se comprometía a construir y financiar el nuevo estadio a cambio de la explotación y gestión, ha explicado. Contempla una inversión de 140 millones que «se ha visto truncada» al quedar desierto el concurso.

A su parecer, todas las administraciones: el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, y el Gobierno de España, tienen que estar comprometidas en «este reto de todos, como en 2008 con la Expo».

Azcón ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia, a petición propia, en las Cortes de Aragón para informar sobre el proyecto del futuro nuevo estadio de la Romareda, que es «de interés general, incumbe a todos los aragoneses» y más cuando se ha conocido que la candidatura de España Portugal y Marruecos ha sido la elegida para el Mundial 2030, en el que Zaragoza «sigue en la carrera para ser una de las sedes y estoy convencido de que lo conseguirá por méritos propios».

«Venimos --ha agregado-- a buscar el consenso político y seguro que lo encontraremos, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se ha llegado a un importante acuerdo, único el voto discrepante de ZeC, para levantar un estadio en el mismo emplazamiento» y ha confiado en que se pueda replicar.

Abierto a otras entidades

Para Azcón, «no está todo perdido» y hay un proyecto de un «prestigioso» arquitecto que ha ilusionado a la afición y los controles de la candidatura han sido superados. «Hay que rematar para ser sede del Mundial y es la hora de la política abierta a otras entidades publicas y privadas», ha agregado.

Ha adelantado que el Gobierno de Aragón está no solo concernido, sino «plenamente involucrado», como el Ayuntamiento y el Real Zaragoza. «Estoy convencido --ha manifestado-- de que otras instituciones y particularmente la DPZ debería asumir la corresponsabilidad con el resto de administraciones y confío en que así sea».

Sugerencia

El diputado de la Agrupación Parlamentaria-Grupo Mixto, Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, le ha sugerido a Azcón que de los 10.000 millones que se ha calculado que debe el Gobierno de España a Aragón, 140 millones se pueden destinar al estadio. El presidente de Aragón ha replicado que esa cifra hay que revisarla después de que Cataluña haya reclamado 450.000 millones de euros.

El diputado por IU, Álvaro Sanz, ha preguntado cuánto ha comprometido el Gobierno de Aragón de los 140 millones de euros que cuesta el estadio porque hay «infinidad» de necesidades prioritarias a atender.

Sanz ha afeado que a Azcón le interesa echar balones fuera de un «fracaso de su gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza». Ha abogado por remodelar el estadio con inversión sostenible y que revierta en el beneficio colectivo. «Aquí no está la Kutxa, esto no es Euskadi», ha diferenciado.

Desde la agrupación parlamentaria Podemos, Andoni Corrales, ha afirmado :«Le dijimos que había formas de hacer la Romareda dentro de la ley, pero se la saltaron». Quedan nueve meses y una día para iniciar obras y ha pedido sinceridad. Ha pasado año y medio desde que se propuso la sociedad mixta y es el culpable de que Zaragoza haya perdido oportunidad de ser sede del Mundial 2030".

Por su parte, el portavoz de Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha apoyado que el nuevo estadio se haga en el mismo sitio y se debe hacer un esfuerzo que beneficie a Aragón y ser un equipamiento innovador. También ha pedido «información y transparencia» en los acuerdos y que haya un equilibrio por la cesión de un suelo con una centralidad envidiable con lo que obtenga la ciudad a cambio. «La fórmula será buena o mala según se formalice», ha observado.

El portavoz del grupo parlamentario de CHA, José Luis Soro, ha pedido a Azcón que hable de lo que hará el Gobierno de Aragón en este proyecto. «Nadie ha defendido más una nueva Romareda que CHA y es la hora del consenso y el acuerdo y de sumar y no confrontar. No podemos fallar con la oportunidad que supone el Mundial de 2030 y si hace las cosas bien cuente con CHA, al menos para hablar». Ha recordado que si el PP y PAR no hubieran paralizado las obras el estadio llevaría 15 años hecho.

Le ha pedido conocer la fórmula jurídica para que la sociedad que se cree sea viable con la concesión de derecho de superficie, y ha reclamado conocer el coste y la aportación del Gobierno de Aragón, la del Real Zaragoza y la de Ibercaja, que es «importantísismo».

"fiasco"

El portavoz del grupo parlamentario de VOX, Santiago Morón, ha explicado que el proyecto sigue en este punto porque la izquierda «ha dinamitado» la «mejor» propuesta de estadio que no costaba un euro a los zaragozanos. A su parecer, tan responsable es el desaparecido grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza con la judicialización del caso como el PSOE y CHA en el anterior Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán «poniendo palos en las rueda» como alegando la modificación parcial del PGOU. «Si el Gobierno de Lambán, al menos, no hubiera estorbado, seguiría adelante», ha anotado.

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Mayte Pérez, le ha criticado a Azcón que «está mas preocupado en la estrategia que en resolver los problemas». Le ha indicado que es el único responsable de que la Romareda sea un «fiasco» y que venga a las Cortes a «meter presión e invertir la carga de la culpa». «Esta deslegitimado para la solución de la Romareda y esta comparecencia no es para resolver el problema», ha considerado.

«El PSOE defiende la Romareda y además exige una Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza para conocer el proyecto», ha remarcado. Le ha afeado que use este proyecto para confrontar y ha añadido que sigue siendo «su fracaso más estrepitoso, además de haber jugado con la ilusión de los zaragocistas».

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha criticado que Podemos fue el «mamporrero del PSOE al ir al TACPA y el resultado se vio en mayo» al «desaparecer por completo del Ayuntamiento de Zaragoza y los tribunales han entendido que era tan flagrante que se han aplicado medidas cautelares por el TSJA».

Ha contado que los 196 millones de presupuesto de la DPZ se deben a que hay 700.000 habitantes que viven en la ciudad de Zaragoza a la que la DPZ le aporta 4 millones y el resto lo reparte a otros municipios.

Azcón le ha contestado a Pérez: «No les necesitamos, pero mi forma de gobernar es que les queremos dentro». Ha abundado en que si este proyecto no ve la luz es por el recurso ante el TACPA que ha recibido un «durísimo batacazo de la justicia y la razón la tenía el equipo jurídico el Ayuntamiento». «Se abre momento nuevo en el que merece la pena reflexionar», ha aconsejado.