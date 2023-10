El Ayuntamiento de Azpeitia ha anunciado que recurrirá la sentencia provisional dictada por el juzgado de lo contencioso nº 1 de San Sebastián que anula el Decreto de Alcaldía de 15 de septiembre de 2021 por el que se declaraban extinguidas las autorizaciones de actividad de la zona AMUE, e impedían al grupo empresarial extremeño Cristian Lay reabrir la antigua fábrica de Corrugados.

Según ha informado el Consistorio azpeitiarra, presentará un recurso de apelación en los próximos días, en el que justificará la «incompatibilidad de esta actividad con el usos residencial previsto en el Plan General de Urbanismo aprobado en 2013, año desde el que »no había actividad industrial puesto que la empresa estaba ya cerrada y dada de baja en el impuesto de actividades económicas".

El Ayuntamiento quiere dejar claro que no esta sentencia provisional «no autoriza la reapertura de actividades en la zona». La resolución judicial considera que no había motivos que justificaran la decisión de la Alcaldía de «caducar previamente la licencia de actividad», lo que no se ajusta a derecho".

Además, desde el Consistorio guipuzcoano insisten en que el decreto «nunca ha condicionado la intención de la empresa» porque, según recuerdan, el citado decreto «se firmó en septiembre de 2021 y la empresa Cristian Lay en mayo declaró no seguiría adelante con sus planes».