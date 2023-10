SCC pide a los partidos no llevar "logos" a la protesta contra la amnistía del domingo en Barcelona

El vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha asegurado que han pedido a los representantes de los partidos políticos que asistan a la manifestación de este domingo en Barcelona en contra de la amnistía que no lleven «logos» ni enseñas de sus formaciones, ya que se trata de una movilización civil.

«Agradecemos la presencia de líderes políticos en calidad de ciudadanos y que hayan comprendido que los logos y las enseñas de los partidos están de más», ha afirmado en una rueda de prensa este martes, junto con la presidenta de SCC, Elda Mata.

El vicepresidente ha explicado que le consta que asistirán «ciudadanos de todo el espectro político», después de que este lunes el PP confirmase que asistirá su líder, Alberto Núñez Feijóo, y que también hubieran confirmado su asistencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

Ramos ha asegurado que esta manifestación «no va de siglas, sino de igualdad, de dignidad y respeto al Estado de Derecho», y ha explicado que los representantes políticos se situarán en un segundo bloque detrás de representantes de SCC y otras entidades civiles afines, que llevarán la pancarta bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación'.

Sin políticos en la cabecera

Ha concretado que habrá «un primer bloque reservado a miembros de entidades que están trabajando por la libertad y los derechos de los ciudadanos», y que al acabar la protesta habrá un escenario en el que hablarán él, Elda Mata y también la jurista Teresa Freixes y el exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez.

Mata ha sostenido que han convocado esta movilización para expresar su preocupación por «las continuas cesiones al nacionalismo excluyente», y ha avisado de que una amnistía a los líderes del proceso independentista sería la antesala a un proceso de autodeterminación, según ella.

Preguntados por si les preocupa que esta manifestación sea capitalizada por la derecha y por la ausencia de representantes socialistas, Ramos ha respondido que SCC es una entidad transversal y vendrá «mucha gente a título individual, de ideología que se sitúa más hacia la izquierda».

Mata ha sostenido que no ve similitud con la manifestación contra la amnistía que convocó hace unas semanas el PP en Madrid: «Nosotros no somos un partido político, somos una asociación civil. No hay ninguna analogía entre una y otra, no tiene nada que ver con nosotros».

Buses y trenes

Ramos ha concretado que hay entidades que están organizando autobuses desde «ciudades grandes» para asistir a la manifestación, entre las que ha mencionado Navarra, Valencia, Madrid, Tarragona y Girona.

El vicepresidente ha lamentado que hay personas que quieren asistir que les están comunicando que los trenes están llenos, por lo que ha pedido a Renfe que ponga «servicios complementarios» para poder atender a la demanda desde Zaragoza, Madrid y Valencia.