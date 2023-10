Martín Blanco ve "imposible" que el PP se abstenga para investir a Pedro Sánchez

El diputado del PP en el Congreso por Barcelona Nacho Martín Blanco ha sostenido que «la situación hace imposible cualquier posibilidad» de que el PP pueda abstenerse en una eventual investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ya que es el PP quien ha ganado las elecciones.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona respecto a las declaraciones que hizo el pasado jueves en una entrevista de TV3, en la que respondió «ya veremos» al ser preguntado expresamente si descarta la abstención del PP en una investidura de Sánchez.

«Lo que hice básicamente fue un ejercicio de prudencia y decir que ya se hablaría de lo que hubiera que hablar una vez hubiera pasado la investidura de Alberto Núñez Feijóo», ha explicado el diputado, que también ha asegurado que habló con el líder del PP al día siguiente.

Además, ha dicho que otra de las razones por la que los populares no deben abstenerse es que el PP ya ha pedido a Sánchez que preste sus votos o se abstenga, en sus palabras, para investir a Feijóo, y Sánchez ha mostrado «un sectarismo sin precedentes».

Para Martín Blanco, la investidura de Feijóo «no resultó exitosa en términos de votos, pero sí un acierto en términos de opinión pública» y ha afirmado que quedó claro, a su juicio, qué partido tiene un proyecto para el conjunto de España.

Ha criticado que Pedro Sánchez «está dispuesto a cualquier cosa» para lograr ser investido, incluso, según él, a conceder un referéndum de secesión camuflándolo.

Negociaciones

Por su parte, el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, ha lamentado en la misma rueda de prensa que «mientras Pedro Sánchez es el poli bueno, Salvador Illa juega en Catalunya a ser el poli malo».

En este sentido, ha señalado que mientras el PSC votaba en contra de la amnistía en el Parlament en el Debate de Política General, sus compañeros del PSOE se están sentando a negociar con ERC y Junts, según él.

Asimismo, el líder provincial del PP ha asegurado que los actos de conmemoración del sexto aniversario del 1-O de este domingo «pasaron sin pena ni gloria», aunque cree que el independentismo se ve reforzado gracias a Sánchez.

Manifestación contra la amnistía

Tanto Reyes como Martín Blanco han hecho un llamamiento a la manifestación contra la amnistía convocada por Societat Civil Catalana (SCC) el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona, y ha confirmado la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, preguntado por si Feijóo participará, ha afirmado que habrá «presencia al más alto nivel» del PP.

Preguntado por si se sentiría incómodo manifestándose al lado de dirigentes de Vox, Martín Blanco ha asegurado que no: «No somos quien para decir quién puede ir a una manifestación o no. No nos sentimos incómodos».

Villarejo

En relación a las declaraciones del excomisario José Manual Villarejo, que ha asegurado este lunes en un cara a cara con el expresidente de la Generalitat Artur Mas en Rac1 que «los responsables del CNI eran partidarios de posicionar carros de combate en lugares estratégicos» de Catalunya tras la manifestación independentista de la Diada de 2012, Martín Blanco ha afirmado que le merece muy poca credibilidad, en sus palabras.

«Todo lo que dice está viciado por una falta de credibilidad enorme», ha zanjado.