El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ve «ilusionado y con fuerza» gracias al equipo del grupo municipal para seguir otros cuatro años al frente de la formación política en Cibeles y vaticina, en primer lugar, un gobierno de coalición en el siguiente mandato para llegar a un Ejecutivo de Vox en solitario en dos.

En una entrevista con Europa Press, Ortega Smith se ha confesado «muy ilusionado y con mucha fuerza», a pesar de que sus circunstancias personales «no son las mejores» al haber perdido a su padre, a su hermano y a su madre en poco tiempo. «Desde el punto de vista personal es el momento más duro pero me da fuerzas porque tengo la suerte, el privilegio y el honor de contar con un equipo en este grupo municipal de personas valientes, comprometidas y dispuestas a dejarse la piel todos los días para mejorar la vida de los madrileños», ha valorado.

Tras las semanas de descanso estival y una vez pasada la resaca electoral del 23J, Vox ha hecho reflexión de los resultados obtenidos en mayo y la valoración que hace el grupo municipal es positiva porque aumentan su representación un 25% --pasan de cuatro a cinco concejales--, con casi 50.000 votos más. «A pesar de la mayoría absoluta del PP, Vox se consolida como grupo», ha destacado Ortega Smith, algo muy importante «habiendo desaparecido Cs» siendo equipo de Gobierno o el hecho de que Podemos no consiguiera representación quedándose en un 4,9% del 5% necesario.

"dentro de lo asumible"

«Nuestra satisfacción no significa conformismo. Nos hubiera gustado sacar mucho más pero está dentro de lo asumible, entre cinco, seis, siete concejales es a lo que podíamos aspirar en este momento, sobre todo cuando hemos tenido una campaña con mínimos recursos económicos», ha señalado el líder municipal de Vox, consciente de que no podían «competir contra un PP que ha gastado millones en la campaña».

De cara a los años venideros, y con «absoluta humildad y respeto porque hay cosas que dependen de uno y otras que no», Ortega Smith está «convencido de que Vox gobernará la ciudad de Madrid». «Vox será fuerza de gobierno, primero en coalición y después sola porque lo que defendemos tiene sentido común, porque lo que defendemos se refiere a los problemas reales de los madrileños al quitarle toda la grasa innecesaria de fanatismo, de ideologización política o de condicionamientos ajenos a la vida municipal». «Nos preocupa lo que le preocupa a la mayoría de los madrileños», ha argumentado.

Javier Ortega Smith está convencido del apoyo del electorado, «harto ya de los engaños, de las traiciones y de las famosas promesas incumplidas», como esas 12.000 viviendas que compromete ahora el gobierno de José Luis Martínez-Almeida. «¿No sería bueno empezar por las 15.000 que prometió en el mandato anterior? Dicen que hicieron 4.000 pero todavía quedan unas cuantas por cumplir hasta las 15.000. Y de las 4.000 sólo han hecho efectivas 2.000 porque el resto están en vías de construcción o en licitación», ha matizado.

"duplicar o triplicar" los resultados

La voluntad del grupo municipal pasa por «duplicar o triplicar» los resultados para las próximas citas electorales. «Lo que nosotros defendemos no lo defiende nadie en Madrid y, por tanto, estamos convencidos de que hay miles de madrileños que si les dejaran la opción entre impuestos altos o al mínimo iban a elegir impuestos bajos; si les daban la opción de terminar con Madrid Central, iban a apostar por eso. Tenemos que convencerles de que eso es posible y que hay un grupo que sí lo defiende», ha planteado.

Es rotundo cuando contesta que Vox «no» ha tocado techo porque «sigue defendiendo una alternativa única en España». «No hay ningún otro partido que se haya planteado, por ejemplo, que el sistema de las comunidades autónomas genera división, enfrentamiento y duplicidad legal y de costes», ha apuntado Ortega Smith.

Unido a que «es el único partido que cree de verdad que la política fiscal debe ser la del mínimo necesario para cubrir los servicios esenciales (seguridad, sanidad, educación, infraestructuras básicas) porque todo lo demás es un gasto político innecesario que se podría recortar hasta el infinito» rechazando cualquier tipo de «chiringuito político».

De madrid al resto

Ortega Smith no obvia la importancia de gobernar en Madrid porque «lo que se haga en la capital de España es un ejemplo para el resto de municipios». «Es el principio, como otros muchos partidos que han llegado al Gobierno de la Nación a través de la política municipal», ha señalado. «Por eso es tan importante lo que hagamos a nivel municipal, porque tiene consecuencias a nivel nacional», ha remarcado.

Preguntado por la presencia de la política nacional en la municipal, en concreto, en los plenos de Cibeles, el también diputado nacional considera que estas sesiones municipales «no reflejan un resultado democrático».

«Todos los partidos han aceptado, gobernando o estando en la oposición, que lo que se debate durante horas en cada pleno de Cibeles o en los de la Junta Municipal del Distrito no es de obligado cumplimiento. Entonces se da la paradoja de que llevas adelante una proposición, la defiendes con pasión, con argumentos, consigues sacarla adelante y el equipo de Gobierno te dice que no tiene obligación de hacerla. Es una tomadura de pelo», ha lamentado tras poner como ejemplo la aprobada rehabilitación de las Casas Consistoriales.

A lo que suma que «debería estar prohibido meter temas que no fueran estrictamente municipales», algo que ocurre porque lo hacen «todos». «¿Por qué lo hacemos todos? Porque todos lo hacen. Es que no puedo decir 'yo solamente voy a llevar iniciativas de estricta competencia municipal de Madrid' cuando éste me viene con la ley de amnistía, el otro me viene con la ley de alquiler que ha presentado el Gobierno, el otro me viene con una declaración institucional por no sé qué que ha ocurrido en Colombia», se ha excusado.

«Yo tengo la idea perfectamente clara y la ejecuto, así que cuando estoy en política municipal me preocupa el problema municipal y cuando soy diputado nacional estoy pensando en temas nacionales», ha aseverado.