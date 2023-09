Decenas de vecinos del madrileño distrito de Latina, especialmente del entorno de la Ermita del Santo, se han manifestado este domingo por las calles de la zona contra la especulación urbanística y la llegada de fondos buitres a sus barrios.

La manifestación está convocada por la plataforma No al Pelotazo de Ermita del Santo, el Sindicato de Inquilinas, asociaciones vecinales y AMPAS del distrito, que ha comenzado desde el centro comercial Ermita del Santo.

Han protestado contra el 'pelotazo' de la Ermita del Santo, las subidas de alquileres y la no renovación de contratos en el bloque de Ermita 14, la gentrificación y la especulación por parte de un fondo de inversión sobre más de una treintena de inmuebles en el barrio.

«En los últimos años las vecinas de los barrios de Puerta del Ángel y los Cármenes estamos viendo cómo nuestros barrios se están transformando para beneficiar a fondos de inversión, socimis y grandes tenedores dejando de lado a las personas que los habitamos», han descrito los convocantes.

Unido a que, «a través de la compra de locales, están acabando con el comercio del barrio, de manera que se va haciendo más complicado encontrar establecimientos de toda la vida en los que consumir a un precio asequible».

Tampoco obvian «el plan del Ayuntamiento de Madrid de recalificar los terrenos deportivos de la Ermita del Santo para beneficiar a una socimi venezolana mediante la construcción de torres de hasta 28 plantas, lo que no hace más que agravar el terrible déficit de dotaciones, servicios y equipamientos públicos».

Eunate Martínez, del Sindicato de Inquilinas, ha explicado hoy a Europa Press que la compra por una sola empresa de 30 bloques, locales comerciales y un hostel en estos barrios "van a hacer que la gente tenga que irse, expulsando a los vecinos con alquileres temporales.

«Quieren cambiar el barrio totalmente y cambiar la vida de los vecinos. La convivencia entonces sería otra, no hay comunidad en el barrio, no conoces a los vecinos. Hacen barrios en los que no se puede vivir. La Comunidad y el Ayuntamiento se están desentendiendo, nosotros solo le pedimos que echen a los especuladores de los barrios», ha apostillado.

En el mismo sentido, Álvaro Domínguez, miembro del 'No al Pelotazo en la Ermita del Santo', ha explicado a Europa Press que se manifiestan contra la compra de viviendas por parte de fondos buitres. «Estamos en una ciudad que lleva 25 años fabricándose para unos señores que cuando desapareció la M-30 y se creó Madrid Río vieron esto como un bombón de licor para meter dinero de inversores y comprar casas para ponerlas en el mercado siete veces más caras y hacerse de oro», ha esgrimido.

Respecto a la construcción de la torre, el manifestante critica que si metes 600 viviendas de lujo y 2.000 coches« no creas buena infraestructura buena para el barrio». Tenemos un centro de salud colapsado, no hay bibliotecas públicas, no hay centros de mayores, etcétera. Queremos que no lo hagan porque vamos a seguir luchando", ha avisado.

Apoyo de más madrid y psoe

A la manifestación ha acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que también ha criticado la especulación y unos fondos buitre que, a su juicio, «están expulsando a los vecinos, subiendo los alquileres y subiendo el precio de la vida de estos barrios».

«No hay nada menos castizo que un fondo buitre que se hace con los pisos de los vecinos. No hay nada menos madrileño que ver barrios en los que los vecinos son expulsados. Y este es el modelo del Partido Popular, este es el modelo de la señora Ayuso, prefiere antes que venga un fondo buitre, se pone antes del lado de los fondos buitre, de Blackstone y de todos aquellos que vienen a quitarnos el artículo 47 de la Constitución, que del lado de las familias, que quieren una cosa muy sencilla y es poder tener una vivienda asequible», ha esgrimido.

Para paliar este tipo de situaciones, Mónica García ha propuesto un impuesto a la especulación. «Nosotros hemos propuesto que sean los gobiernos y los poderes públicos los que sean garantes de ese artículo 47 de la Constitución que dice explícitamente que tienen que ser los poderes públicos los que velen, de alguna manera, por el derecho a tener una vivienda digna. Hay otros países que han ido un poquito más allá y hablan de que no se pueden vender viviendas ya ni a fondos buitre ni a capitales extranjeros», ha expuesto.

En opinión de la líder regional de Más Madrid, la vivienda es principal problema ahora mismo de los ciudadanos, en concreto de los madrileños.

«Es la principal preocupación y es el sumidero por el cual se nos va la mitad del sueldo, las expectativas de los jóvenes, la capacidad de emanciparse y toda la posibilidad de poder pensar en un futuro. Ese problema que nosotros lo vemos desde el punto de vista de las familias pues hay un gobierno que lo ve desde el punto de vista de los fondos buitre. La señora Ayuso se pone antes del lado de Blackstone que del lado de las familias y nosotros vamos a estar siempre del lado de las familias», ha insistido.

Por su parte, el concejal de Más Madrid Eduardo López Rubiño ha señalado que acompaña a estos manifestantes, «que está pidiendo que les dejen en paz, que les dejen vivir en un barrio, pero digno, en un barrio con servicios públicos, que no esté masificado, que no esté carcomido por la especulación, frente a lo que les ofrece Almeida, que es todo lo contrario un Madrid basado en la ley de la jungla, basado en los pelotazos urbanísticos y en operaciones como las que quieren hacer en este barrio».

El edil ha señalado que de edificarse la torre de 29 alturas «van a dificultar mucho la vida de los vecinos, para la que no están preparados los servicios públicos del barrio, para la que el Ayuntamiento no está poniendo las condiciones necesarias y que además es un reflejo de ese proceso de especulación que está devorando la ciudad y contra vamos a seguir manifestándonos, siempre de parte de las asociaciones de vecinos, siempre de parte de una vida más habitable en Madrid y de una ciudad que merezca la pena ser vivida».

«Queremos que esta manifestación sea un éxito y vamos a seguir peleando todos los días a partir de ahora mismo y todo lo que queda de legislatura», ha concluido Rubiño.

Asimismo, el concejal socialista Pedro Barrero, ha querido participar en la protesta para apoyar a los vecinos «que vienen sufriendo ya tiempo la especulación urbanística que permite el Ayuntamiento de Madrid porque quieren reconvertir suelo dotacional deportivo y de servicios para hacer viviendas libres».

«Y quieren también es que los fondos buitres campen a sus anchas para expulsar a los vecinos de barrio y crear un parque temático para turistas. Desde el Grupo Socialistas pedimos a Almeida que haga políticas urbanísticas no para especular, sino para que los vecinos puedan quedarse en su barrio, con un plan de rescisión de usos y dotar equipamientos y servicios que el barrio no tiene en este momento», ha concluido.