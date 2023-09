El grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, quien gobierna actualmente, ha retirado del orden del día del pleno de este viernes su proposición de apoyo al «diálogo que el Gobierno de España ha impulsado en la última legislatura y constatar que es necesario seguir avanzando en el fomento de la convivencia».

Los socialistas han decidido retirar esta proposición (que no mencionaba la amnistía) y mostrar su posicionamiento durante el debate de las proposiciones de Junts y ERC, y del PP, que sí hacen mención explícita a la amnistía, según han informado fuentes de la formación.

En lugar de esta iniciativa, presentarán una de apoyo a los mayores, que querían presentar como declaración institucional pero que no han podido hacerlo al no contar con la unanimidad de todos los grupos porque Vox no se ha sumado.