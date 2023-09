Illa (PSC) insta a Aragonès a pensar "en la convivencia y en el país" y a llegar a acuerdos

El líder del PSC y jefe de la oposición en Catalunya, Salvador Illa, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a pensar «en la convivencia y en el país» y a llegar a acuerdos en educación, sanidad, infraestructuras, financiación y sobre la administración.

«Catalunya y su gente no falla. Falla el Govern», ha dicho Illa este miércoles en el Debate de Política General en el Parlament en el primer turno de réplica de los grupos a Aragonès, que intervino el martes por la mañana.

Después de que Aragonès pidiera sentar las bases para un referéndum en la próxima legislatura, el líder del PSC ha avisado de que Catalunya «se equivoca cuando el arrebato se impone a la razón».

«Ya hemos visto qué pasa cuando echamos por el atajo», ha dicho Illa, que ha asegurado que Catalunya es plural y ha reivindicado el diálogo y la convivencia.

También ha reprochado a Aragonès sus quejas sobre la financiación de Catalunya, después de que fuera conseller de Economía y Hacienda en el Govern de Quim Torra antes de ser presidente: «Si estamos tan mal la pregunta es obvia: ¿qué ha hecho usted?».

Presupuestos

Illa también ha cuestionado que Aragonès diera por hecho en su discurso que agotará la legislatura con un Govern de 33 diputados tras decirle 'no' a Junts y a la CUP, ha dicho: «No me preocupa tanto si llega o no, si no llegar para qué».

Sin embargo, ha tendido la mano al Ejecutivo de ERC para abordar los Presupuestos de 2024, porque «Catalunya necesita un presupuesto».