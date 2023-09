Moreno afea la "espantada" de Sánchez y el tono "agresivo" de Puente frente al "discurso serio" de investidura de Feijóo

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado la «espantada» que, en su opinión, protagonizó este pasado martes el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en la primera sesión del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha valorado que realizó un «discurso serio» que ha contrapuesto con el tono «tan agresivo» que, a su juicio, empleó el diputado del PSOE Óscar Puente en su intervención en nombre del Grupo Socialista, de quien ha criticado que usó «un verbo más propio de un bar, de una taberna, que del Congreso de los Diputados».

Juanma Moreno ha realizado estas consideraciones en una entrevista en Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha valorado la primera jornada del debate de investidura de Feijóo que se sustanció este martes en el Congreso de los Diputados, y donde, según ha opinado, Pedro Sánchez cometió «un disparate» y «una falta de respeto» a una «solemne» sesión de la cámara baja al renunciar a dar la réplica al candidato 'popular'.

Según ha incidido el presidente del PP-A, ese comportamiento de Sánchez --que delegó en el exalcalde de Valladolid Óscar Puente la portavocía del PSOE en el debate-- fue una «falta de respeto a sus propios votantes, a la Cámara, al conjunto de los españoles», además de «una huida que no habíamos visto nunca en la democracia española».

En esa línea, Moreno ha subrayado que, «siempre, el presidente» del Gobierno de turno «ha dado la cara» en un debate de investidura en la democracia española, y por eso Sánchez cometió «una espantada impropia de alguien que tiene que tener alturas de miras, sentido de Estado y que quiere seguir siendo el presidente» del Ejecutivo.

El líder del PP andaluz ha recordado además que fue diputado durante once años, y ha comentado que le «sorprendió el tono tan agresivo, tan frentista, tan duro, tan desagradable» que empleó Óscar Puente, tras lo que ha lamentado que «todo lo que yo había conocido, me había fascinado e incluso había admirado» del PSOE, «ayer (este martes) vi que definitivamente había desaparecido».

De igual modo, Moreno ha incidido en defender que «nunca en España, en 45 años de democracia, el que no ha ganado las elecciones» generales, «el que no es el preferido de los ciudadanos, ha gobernado» el país, y «no es entendible ni razonable que un candidato» como Sánchez --«el primer presidente que en el ejercicio del poder pierde las elecciones», ha apostillado-- «no sea capaz de entender que no puede gobernar con una minoría parlamentaria» que lo hace «mucho más débil» que en la anterior legislatura, quedando «en manos de los independentistas» y teniendo una «mayoría absoluta» del PP en contra en el Senado, y en un contexto territorial en el que el PSOE «prácticamente ha desaparecido» en los gobiernos de «comunidades autónomas y en las grandes capitales de España».

"lo mejor para españa" es que gobernara feijóo

En esa línea, Moreno ha defendido que «lo mejor para España, lo razonable, lo sensato, sería que Alberto Núñez Feijóo fuera el presidente» del Gobierno, «puesto que es el favorito de todos los españoles después de las elecciones del 23 de julio», según ha remarcado antes de valorar, además, el discurso del líder del PP, que, a juicio del dirigente andaluz, fue «el que tiene que hacer un candidato a la Presidencia» para exponer «su programa de gobierno».

En ese sentido, Moreno ha defendido que el de Feijóo fue «un discurso serio, construido, sensato, centrando los problemas de los españoles», y frente a ello ha insistido en criticar la «huida» de Sánchez, que ha atribuido a que el presidente en funciones y secretario general del PSOE «sabe que si sube a la tribuna tiene que explicar esos pactos que está fraguando con un huido de la justicia» como el líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

Moreno ha reconocido además que Sánchez cuenta con una «mayoría clara» de adeptos en el grupo parlamentario socialista, aunque haya diputados con los que pudo conversar este martes en el Congreso --desde donde el presidente de la Junta asistió al debate de investidura-- a quienes «no les gustó el espectáculo» de Puente y Sánchez, ni tampoco «esos acuerdos vergonzosos para el conjunto del país» que puede alcanzar el PSOE con formaciones independentistas, según ha agregado, si bien ha asumido que es «complicado» que ese rechazo lo expresen esos diputados socialistas críticos votando de forma distinta al sentido de voto fijado por la dirección del grupo.

Moreno ha remarcado que él ha «apelado siempre a los principios» que esos diputados socialistas «han demostrado en privado», un ámbito en el que «te dicen que no puede haber amnistía» para implicados en el 'procés' independentista catalán, y al respecto ha subrayado que la «única manera de detener que haya esa amnistía es ejerciendo el voto» en contra de esa opción en el Congreso, en el transcurso del debate de investidura.

La "subasta" de puigdemont

Finalmente, Moreno ha opinado que Puigdemont ha realizado «una subasta» con el voto de los diputados de Junts para la investidura del próximo presidente del Gobierno, y «al final le da igual pactar con el PP o el PSOE, porque lo que quiere es influir y determinar en su objetivo final, que es la independencia de Cataluña», de modo que lanza la idea de que «quien me ofrezca más, va a tener mi apoyo».

Al respecto, Moreno ha denunciado que Sánchez «está dispuesto a ofrecerle todo», así como ha subrayado que «no se entiende fuera de España» que se haya convertido a un «prófugo de la justicia» como Puigdemont en «un hombre de Estado», y al respecto ha advertido de que «estamos rompiendo el crédito del país y todo el argumentario que hemos construido en defensa de nuestro Estado de Derecho, la credibilidad de nuestros jueces, de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

«Todo esto está saltando por los aires sólo y exclusivamente por un objetivo», el de «mantenerse en el poder» que alberga Pedro Sánchez, según ha sentenciado Juanma Moreno antes de concluir afirmando que Puigdemont «está jugando sus cartas hábilmente».