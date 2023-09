El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes la resolución emitida por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla en virtud de la cual se «suspende» la convocatoria del nuevo examen --previsto para este próximo 30 de septiembre-- para cubrir 56 plazas de Policía Local afectadas por el caso de «filtración» de las pruebas en las oposiciones celebradas en 2012.

La resolución, consultada por Europa Press, señala que se «suspende la convocatoria del ejercicio práctico del proceso selectivo para la cobertura de 56 vacantes de Policía Local convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 24 de julio de 2008 el día 30 de septiembre de 2023» en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIO) Maestro José Fuentes y en el centro cívico Blas Infante.

Esta resolución ya fue avanzada por el propio alcalde de Sevilla. El 'popular' José Luis Sanz confirmó que el Ayuntamiento ha pedido a la jueza que lleva el caso de la filtración de los la «inejución» de la sentencia, alegando que su cumplimiento puede generar «un problema importante de seguridad ciudadana».

El alcalde explicó entonces que el Ayuntamiento ha entendido que «si el recurrente --los agentes afectados-- solicitaba la inejecución de la sentencia, no tenía ningún sentido que el Ayuntamiento no reclamara también» esa inejecución. «A la espera» de la «resolución última» de la jueza tras esta petición, el Ayuntamiento ha apuntado que con la inejecución no habría que repetir la prueba y «si no dice nada contrario sobre cesar a los policías», éstos «seguirían en activo», aclararon desde el Consistorio.

«Nos faltan 500 policías locales todavía, aunque hemos sacado 71 plazas este año, y la posibilidad de quedarnos de un día para otro, de golpe, sin 56 agentes crea un problema importante», apostillaba Sanz para explicar el «cambio de criterio» del gobierno municipal con respecto a lo expresado hace poco más de un mes.