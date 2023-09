Valero: "La derecha desde gobiernos autonómicos no va a dejar de poner palos en las ruedas a los avances progresistas"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero, ha advertido este lunes que «la derecha, desde los gobiernos autonómicos, no va a dejar de poner palos en las ruedas a todos los avances progresistas que se puedan plantear desde el Gobierno central».

Al respecto, en una rueda de prensa en Málaga, el líder de izquierdas ha añadido que Andalucía se juega mucho porque los problemas que tiene la comunidad «se encuentran con un Gobierno andaluz que no los acomete, que se desentiende, que mira para otro lado».

«Es tarea prioritaria y es garantía que haya una agenda andaluza en nuestro país, que haya un gobierno de coalición progresista», ha asegurado Valero, a la vez que ha dicho que para que haya un gobierno de coalición se va necesitar «el empuje social y ciudadano».

El coordinador de IU-A ha dicho que «la desesperación» lleva al PP a «apelar al transfuguismo» y ha añadido que «lo más grave es que el presidente de la Junta de Andalucía »se haya sumado a esa narrativa, a ese discurso de transfuguismo".

Valero, que ha analizado la movilización del PP en Madrid de este pasado domingo, ha dicho que Alberto Núñez Feijóo «no tiene más apoyos que los que decía tener, los de la ultraderecha» y que «se constata lo que la ciudadanía dijo en las urnas el 23 de julio: que la derecha y la ultraderecha están en minoría y no son capaces de gobernar, y eso ha llevado al PP a cierta situación de desesperación».

Para el diputado por Sumar, «la desesperación» ha llevado al PP a «manifestarse en las calles ante una 'fake' investidura de Feijóo frente a un Gobierno que todavía no se ha conformado». «La apelación al transfuguismo, en la cual está de manera sostenida y soterrada el PP, remite a esa concepción patrimonialista del Estado que tiene la derecha, que se evidencia muy bien en el secuestro del Consejo General del Poder Judicial».

Valero ha afirmado que «pretenden instalar en la calle la idea de que viene un gobierno provisional, un gobierno ilegítimo», y al respecto ha añadido que «no es la primera vez» que el PP hace esto: «Ya lo vimos en la legislatura anterior cuando fueron a esa práctica corrupta del transfuguismo atrayendo dos votos de Unión del Pueblo Navarro frente a la reforma laboral. Afortunadamente les salió mal la jugada».

"la derecha no tiene un modelo de país"

El coordinador de IU-A ha dicho que «la derecha no tiene un modelo de país. Tiene un proyecto para que las élites hagan caja con nuestro país», y en cualquier caso, ha dicho que el modelo de Feijóo es «estrecho, caduco, reaccionario en lo social» y «no está en la línea de los intereses de las capas populares, de las capas trabajadoras porque no atiende a la diversidad de nuestro país y es negacionista ante la emergencia climática».

«El modelo del señor Feijóo es el modelo de su socio, de su homólogo, el señor Mitsotakis, en Grecia, que acaba de aprobar una legislación laboral que nos trae fórmulas de esclavitud moderna al propio siglo XXI y por eso no lo explicita, porque sabe que su modelo es el modelo de las minorías. Por eso no ha confrontado el señor Feijóo y el PP durante este mes con un proyecto de país. Y esto es así porque la derecha no tiene un proyecto de país», ha señalado.