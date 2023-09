El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha confiado en que la reciente visita del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, a Carles Puigdemont en Waterloo «no les haya confundido» y la formación jeltzale «tenga la tentación de mirarse en el espejo para iniciar un 'procés' a la vasca».

El líder de los socialistas vascos ha inaugurado este sábado en Bilbao la exposición 'El legado de Tomás Meabe, 120 años de Juventudes Socialistas', que la organización juvenil del PSE ha organizado en el marco de la celebración de su XI Congreso Nacional Ordinario que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

La muestra, que ha contado con la colaboración de la Fundación Ramón Rubial y la Fundación Pablo Iglesias, repasa los 120 años de historia de la organización a través de un centenar de imágenes de antiguos militantes, comunicaciones, documentos, periódicos o carteles.

En su intervención, Andueza ha subrayado que el proyecto del PSE-EE no se puede entender sin las Juventudes Socialistas, «una realidad importante sobre la que descansa» el futuro del partido. En este contexto, ha resaltado que el legado de Tomás Meabe sigue vigente, en contraposición a lo que sucede con los «principios, valores y discursos de los fundadores de otros partidos en esta tierra».

Asimismo, ha considerado que, si el Partido Socialista fue la formación más votada en Euskadi en las pasadas elecciones generales del mes de julio, fue, «entre otras cosas», por el hecho de «saber conectar con los problemas que tienen los jóvenes y por poner en el centro del discurso las soluciones».

«Un proyecto de país para todos», ha expresado tras valorar las políticas desarrolladas por los consejeros del PSE en el Gobierno Vasco en materia de empleo o vivienda. A su juicio, cuando los avances sociales y «las cosas que importan a la ciudadanía están en riesgo», la ciudadanía vasca «no vota ni a EH Bildu ni al PNV», sino a los socialistas por ser quienes pueden «salvar a este país».

«Yo no tengo que decir al PNV lo que tiene que hacer. Pero creo que no deben confundir sus reclamaciones particulares con la oportunidad de apoyar al Partido Socialista para que este país siga teniendo avances sociales», ha añadido.

De este modo, ha mostrado su confianza en que «las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont», en referencia al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, «no les haya confundido y no les haya variado la hoja de ruta».

«Espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont para iniciar aquí un 'procés' a la vasca. Lo espero y lo deseo porque, si no, sería un absoluto retraso. No creo que la sociedad vasca quiera una vuelta al pasado, un 'proces', sino que se trabaje para solucionar sus problemas», ha sostenido.

Movilización de madrid

Tras advertir que los logros conseguidos durante los últimos años están «en juego», ya que si el PP llega a La Moncloa «todo se iría al garete», ha lamentado que algunos sigan «sin distinguir entre izquierda y derecha».

En este contexto, se ha referido al acto organizado por el Partido Popular para este domingo en Madrid en contra de la amnistía a los implicados en el 'proces' y «para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez».

«Es incomprensible que algunos estén pidiendo elecciones antes de la sesión de investidura del presidente de su partido. Esa es la derecha que tenemos en este país. No han entendido nada de lo que la ciudadanía dijo en las urnas el pasado 23 de julio: que no quieren que gobiernen este país», ha enfatizado.

Asimismo, ha acusado a la derecha de haber «fracasado estrepitosamente» en los últimos comicios, de tal forma que, «aunque intenten hacer lo que sea por llegar a La Moncloa, no lo van a conseguir». «Vamos a tener un gobierno liderado por Pedro Sánchez», ha vaticinado.

En la inauguración de la exposición ha intervenido también el secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), Víctor Trimiño, quien ha defendido la vigencia del pensamiento de Tomás Meabe en cuestiones como «la lucha social, el antimilitarismo, la confortación con el nacionalismo o la visión anticlerical».

Asimismo, ha destacadio la capacidad transformadora de la política y ha incidido en que «no basta con tener ideas nobles, sino que hay que ser consecuentes y desarrollarlas».