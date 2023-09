El diputado socialista Daniel Alastuey ha criticado la «irresponsabilidad» y la «falta de sensibilidad» del Gobierno de Aragón por aplazar la Temporada de Lírica y Danza 2023 y ha solicitado la comparecencia inmediata del director general de Cultura, Pedro Olloqui, ante la Comisión Institucional de las Cortes.

Alastuey ha considerado que el Gobierno Azcón se escuda en «excusas» presupuestarias para no hacer frente a los compromisos adquiridos, tanto con los profesionales de la cultura como con las 600 personas que ya habían comprado su entrada para los cuatro espectáculos programados.

«No podemos entender una decisión que perjudica a los espectadores, a los propios artistas, a los promotores y a la ciudad de Zaragoza», ha remarcado, a lo que ha sumado que esta Temporada de Lírica y Danza ya había generado «prestigio» y «expectativas».

Por ello, el parlamentario del PSOE ha pedido a los responsables de Cultura que recapaciten y no dejen «tirado» a nadie en un momento en el que «la maquinaria para la celebración de este importante evento ya está en marcha».

Ha recordado también que Zaragoza, como cuarta ciudad de España, «no tenía un programa escénico de primer nivel hasta que lo puso en marcha el Gobierno de Aragón hace cuatro años», avalado por dos llenos en el Teatro Principal en la edición pasada.

Por ello, ha felicitado al exconsejero Felipe Faci; y al exdirector general de Cultura, Víctor Lucea, por «haber alumbrado una oferta operística de primer nivel que antes no existía y que formaba parte ya de la programación cultural nacional, hasta el punto de que se habían incorporado patrocinadores privados».

Según Alastuey, quien ha negado que existan problemas presupuestarios, lo que subyace es que «este gobierno, o no sabe, o no quiere seguir con la programación porque no tiene ningún criterio ni sensibilidad».