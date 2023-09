El III Blow up Fest 2023 recala este viernes y el sábado en Bilbao con The Godfathers y Dictators como cabezas de cartel

La tercera edición del Blow Up Fest 2023 recala este viernes y el sábado en el Kafe Antzokia de Bilbao con un triple cartel por jornada que cuenta con los británicos The Godfathers, los australianos Datura4 y los estadounidenses The Dictators como principales reclamos.

En un comunicado, la promotora organizadora del festival, Undercover Prod, ha informado que el programa de esta tercera edición se completa con la presencia de los argentinos Los Peyotes el viernes; y, ya el sábado, con las actuaciones de los norteamericanos The Hangmen y los vizcaínos Bonzos.

Ambas veladas darán comienzo a las 21.00 horas y los precios fijados para las entradas son 36 euros (anticipada) y 38 euros (taquilla) los bonos para los dos días y la entrada suelta para cada día 20 (anticipada) y 24 euros (taquilla).

El principal reclamo del viernes son los británicos The Godfathers, banda de rock & roll primitivo que han retomado su trayectoria con la publicación de uno nuevo álbum 'Alpha Beta Gamma Delta'. El disco ha sido descrito por el cantante principal y miembro fundador de la banda, Peter Coyne, como «un torbellino de fuerza sónica» y es su primer lanzamiento de estudio desde «A Big Bad Beautiful Noise», publicado en 2017.

A Peter Coyne le acompaña actualmente la formación que se estrenó a finales de 2019 en la gira por España antes de la pandemia y que está formada por el guitarrista Richie Simpson y el baterista Billy Duncanson (ambos anteriormente en Heavy Drapes & Baby's Got A Gun) el bajista Jon Priestley de la banda de punk The Damned y el guitarrista Wayne Vermaak.

The Godfathers, que dejaron en la primera etapa de su trayectoria himnos como 'Birth School Work Death', 'I Want Everything' o 'Unreal World') reanudan la actividad de gira con una gira mundial coincidiendo con la salida de este nuevo album, además de celebrar retrasado por la pandemia el 35 Aniversario de la edición del popular «Birth, School, Work, Death».

Les precederán en el escenario del Kafe Antzokia Datura4, el proyecto vinculado a la psicodelia de Dom Mariani, líder de la emblemática banda de garage rock australiano, The Stems y vinclulado a otras formaciones paralelas como DM3 o The Someloves.

En 2015, dio un giro a su carrera impulsando Datura4, banda que combina rock, blues, hard-rock y sobre todo psicodelia. Desde aquel primer disco, Demon Blues (2015) ha publicado cinco discos, el último 'NeandertHal Jam', lanzado en 2022 y cuyas canciones se encuentra presentando en gira.

Abrirán la velada del viernes los argentinos Peyotes, banda que revitalizó el garage rock sesentero en Sudamérica, con instrumentos vintage y equipos valvulares, junto a una estética A Go Go y sonoridad caracterizada por el fuzz y el órgano Farfisa.

Sábado

Ya el sábado, encabezan la velada como concierto estelar los neoyorkinos The Dictators, legendaria formación de punk rock surgida a mediados de los setenta, cuando publicaron la trilogía de discos que le valió el reconocimiento en la escena rock y que prosiguen con su carrera pese al abandono del que fuera su principal cantante, Handsome Dick Manitoba, que ha dejado el grupo para iniciar su carrera en solitario en 2019.

Tras el lanzamiento de otro disco en directo «Viva Dictators» en el año 2005 y «Every Day is Saturday», una recopilación de tomas descartadas y demos en 2008, The Dictators se tomaron un descanso desde 2009 hasta el 2020, cuando se volvieron a poner en contacto el guitarrista y miembro fundador Ross 'the Boss' y el bajista Andy Shernoff, a petición del primero, quien sugirió que volvieran a juntar a la banda.

Shernoff accedió con la condición de reclutar para esta nueva reencarnación a su amigo y colaborador Albert Bouchard, batería de Blue Oyster Cult. Al trío se sumó Keith Roth (Sirius XM DJ/Frankenstein 3000), encargado de suplir al micrófono a Manitoba para esta nueva etapa.

Esta formación ha lanzado tres canciones, «God Damn New York», «Let's Get The Band Back Together» y «Festivus», y vuelven a la carrera mientras continúan trabajando en un álbum completo que han anunciado que saldrá más adelante.

Les precederán la banda de Los Ángeles The Hangmen, formación que lleva más de treinta años en activo liderados por Bryan Small, quien fundó el grupo en tras desplazarse a L.A. desde su ciudad natal, Montana. Seguidamente firmaron un acuerdo con el prestigioso sello discográfico Capitol Records, con quien debutaron dando luz a un álbum homónimo producido por Vic Maile, de Motörhead en 1989.

El siguiente paso fue su fichaje por el sello DGC con quien produjeron su siguiente disco con Rob Younger, de Radio Birdman como productor, y titulado 'Suicide Doors'. Sin embargo, el disco nunca vio la luz y supuso un punto de inflexión que precipitó a la banda hacia las adicciones tóxicas, de donde regresaron en el año 2000 para un nuevo trabajo titulado Metallic I.O.U. con el que giraron junto a Social Distorsion y Supersuckers.

Una temporada en la que Small sustituyó al guitarra de Social Distortion, Mike Ness, quien sería el encargado de producir en 2007 su siguiente disco, 'In the city'. A este trabajo le siguieron East of Western en 2012 y Cactus Ville, que han sido ahora reeditados junto a 'Metallic I.O.U.' en vinilo. El grupo ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum antes de finalizar este 2023.

Abrirán esta segunda jornada los Bonzos, de la escena punk rock vizcaína. Formados en Getxo (Bizkaia) en 1995 por Juancar Parlange (voz, guitarra) y Jorge Hernandez (batería) tras la disolución de Los Clavos que editaron su primer disco, «341 Broome st» en 1996, producido, precisamente por Andy Shernoff, de Dictators, y grabado en Nueva York, a los que siguieron «Re-action» (1998) y «Spit or Swallow» (2003).

Veinte años después de la publicación de su primer trabajo, volvieron con un nuevo disco, por primera vez en castellano, titulado «Hagamos América Punk Otra Vez» (2017) y, a continuación, en 2018, «Misión Suicida».

En esta segunda etapa en castellano ven como su canción «Lluvia, Hierro y Rock & Roll» aparece en la película «70 Binladens» y en 2022 lanzaron un nuevo disco con 18 canciones, «Songs About Cars, Girls & Broken Hearts», que supone una vuelta a sus orígenes y al formato trío, textos en inglés y canciones cortas de punk rock con las que recalan en el Blow Up Fest en esta nueva escala de su presentación en directo.