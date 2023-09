La alcaldesa de Cala y también secretaria de Política Municipal del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, ha lamentado que seis estudiantes de su municipio y de Arroyomolinos de León «no pueden desplazarse» hasta su instituto en Santa Olalla del Cala, ya que el autobús que los transporta cuenta con 54 plazas, cuando son «60 estudiantes», a lo que «hay que sumar que tiene que ser adaptado ya que hay dos niñas con movilidad reducida y los requieren, como en años anteriores».

Así, Rodríguez ha señalado que los padres de los menores afectado se pusieron en contacto con el Ayuntamiento el pasado lunes «comunicando el problema y para ver si podíamos ayudar para solucionar el problema cuanto antes». En este sentido, ha explicado que desde el Consistorio se pusieron «en contacto» con la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Educación «comentándoles la problemática y añadiendo que les vamos a presentar un escrito para que quede constancia de ello».

«No puede ser que desde comienzo del curso ya empiecen los problemas y haya deficiencias en el transporte escolar», ha lamentado la alcaldesa de Cala antes de añadir que esta situación «está provocando que al no caber todos los niños en el autobús esto se convierta en una carrera para ver quién llega antes para coger asiento y así poder desplazarse al instituto y también poder volver a casa. Siempre quedándose sin sitio seis niños y sin olvidar que al no estar el bus adaptado hay dos niñas que van a tener que ser desplazadas por sus padres ya que necesitan de un medio adaptado».

Rodríguez ha apuntado que los padres han expuesto que «también la dirección del centro educativo se han comunicado por escrito y telefónicamente con la Delegación y con la agencia pública encargada de contratar este servicio» y que este miércoles, «como protesta para que se solucione cuanto antes el problema, no ha acudido a clase ningún niño de estos pueblos».

«No puede ser que comience el curso escolar y los niños que tienen que ir al instituto de Santa Olalla del Cala no tengan el autobús ni las plazas para poder desplazar. No puede ser que otra vez la Junta esté fallando en las zonas rurales y ahora no cumpla con la educación y con el transporte, ni que tengan que hacer protestas padres de estos pueblos, porque los que pierden son los niños de Cala y Arroyomolinos de León», ha criticado antes de solicitar que se ponga solución cuanto antes a este problema y que estos niños tengan un medio para poder desplazarse y ejercer su derecho a la educación", ha concluido.