La Consejería de Educación convoca este viernes la Mesa Técnica Sectorial para analizar el inicio del curso

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha convocado para este viernes la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación para analizar el inicio del curso escolar 2023-2024.

La reunión está convocada, de manera telemática, a las 11.30 horas del próximo 22 de septiembre y en el segundo punto del orden del día figura el análisis del inicio del curso, según la convocatoria a la que ha tenido acceso Europa Press.

Recientemente el sindicato CC.OO. Madrid reclamó una convocatoria «urgente» de esta mesa sectorial para tratar este inicio del curso escolar ante la «falta de profesorado en los centros» o la «sobrecarga» de los equipos docentes y directivos.

La secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha advertido de que hasta el momento la actividad en los centros educativos públicos «no se está desarrollando con normalidad» por la falta de asignación de «más de 2.000 maestros en las etapas de educación infantil y primaria» y de «más de 1.500 profesores de Secundaria, Bachillerato y FP», y ha lamentado que la convocatoria de esta reunión se produzca «diez días después» de su petición, por lo que cree que se trata de «una buena noticia que llega con retraso».

Precisamente este miércoles el sindicato ha convocado nuevas caceroladas a las puertas de los centros escolares y en la sede de la Consejería para protestar por esta situación en el inicio de las clases.

Durante su comparecencia el martes ante la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid, el consejero, Emilio Viciana, reconoció las «incidencias» que se han producido en el inicio de curso, alguna de ellas «graves», pero negó el término de «caos» y aseguró que entre hoy y mañana todos los docentes estarían ya en sus aulas.

Convocatoria "masiva" de docentes

Tras este anuncio, desde Comisiones Obreras advierten de que se ha producido una «convocatoria masiva» de unas 2.200 plazas para cubrir estas plazas, con avisos llegados «de madrugada» que han obligado a los docentes convocados a acudir a clase «sin haber dormido», ha lamentado Galvín en declaraciones a Europa Press.

También el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha cargado contra la «situación caótica» que, a su juicio, soportan las aulas madrileñas en este inicio de curso y ha advertido de que su sindicato no descarta recurrir a las movilizaciones «si no se reconduce» este problema.

«CSIF Educación Madrid trabajará y dejará trabajar desde la responsabilidad y no desea echar más leña al fuego en este inicio de este curso caótico. Sin embargo no descartamos ningún tipo de movilización junto con el con los compañeros de la Mesa Sectorial si en los próximos días no se reconduce», subrayó González en declaraciones a los medios.

Ante estas críticas, el consejero insistió el martes en la Asamblea regional que las asignaciones de los profesores se han producido «más tarde» por la concurrencia de «varios procesos selectivos», a pesar de lo cual se pudieron resolver «de manera eficaz y eficiente».

No obstante, ha admitido que tras esto se han venido produciendo «problemas de carácter informático» a la hora de hacer las asignaciones, cuestión que se solucionaría en los dos próximos días.

«No considero que haya habido un caos, ha habido incidencias y algunas han sido graves», concedió Viciana quien subrayó defendido la respuesta «rápida y contundente» dada desde la Consejería.