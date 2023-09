Ayuntamiento promete presupuesto en equilibrio en la capital y Más Madrid ve "dificultades para cuadrarlo"

La coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de la capital, Elena Collado, ha prometido un presupuesto en equilibrio, pese al escenario de «incertidumbre» a nivel nacional, mientras que la concejala de Más Madrid Sara Ladra ve «dificultades» por parte del Gobierno municipal para cuadrar las cuentas de 2024.

En la comisión de Economía, Innovación y Hacienda, Collado ha asegurado que el Gobierno capitaneado por José Luis Martínez-Almeida va a elaborar «un presupuesto en estabilidad, con equilibrio y rigor» que atienda a «los más vulnerables, la sostenibilidad ambiental y que ampare los excelentes servicios públicos que el Ayuntamiento presta a sus ciudadanos».

La edil de Más Madrid ha mostrado la «inquietud» del principal grupo de la oposición tras escuchar a Almeida, que está «mirando a Moncloa y pone la carga de la culpa en Pedro Sánchez diciendo que no ha convocado el Consejo de Política Económica y Fiscal, que si no puede hacer una previsión de las transferencias del Estado o que no conoce el techo de gasto».

En este punto, Sara Ladra ha recordado que el techo de gasto marcado por el Gobierno para 2023 «ya daba previsiones para los años sucesivos y marcaba un superávit del 0,3 para las entidades locales», sumado a que las transferencias estatales «son fácilmente estimables y han ido creciendo en todos los ejercicios».

«Esas advertencias en septiembre nos preocupan», ha aseverado la concejala, que también se ha referido a los «236 millones de déficit y un remanente de tesorería para gastos generales que ya les escasea, por lo que empiezan a financiar créditos extraordinarios con deuda».

Plusvalía

Ladra también ha apuntado que el Ayuntamiento «debe millones a los vecinos por el cobro del IBI y la Plusvalía y además piden un adelanto del 50 por ciento en la concesión de parkings».

Para Más Madrid esto «demuestra ciertas dificultades para cuadrar el presupuesto de 2024», a pesar de los mil millones« que el gobierno de Manuela Carmena dejó de superávit y otros mil en remanente de tesorería, cantidades »que dilapidaron sin que haya habido mejora en la vida de los madrileños ni proyectos emblemáticos".

La coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento ha cuestionado la «demonización» del déficit culpando a «un apunte contable formal y no achacable al Ayuntamiento, sí al Gobierno de la Nación».

«Fue un apunte contable que se dio en todas las corporaciones locales y que venía de la liquidación negativa de 2020 por el Covid. Al imputarse en el cierre del ejercicio en su totalidad se dio ese déficit pero es un déficit puntual y sin afección a las cuentas de 2024», ha aclarado.