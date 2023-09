El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado «lógico» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intente «agotar todas las posibilidades» para recabar apoyos para su investidura como presidente del Gobierno, aunque ya conozca «el no» de su partido.

Además, ha dicho que «hay que dialogar, aunque sea para discutir y para decir que no».

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido a la reunión que mantendrán este lunes por la tarde el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra

Tras indicar que habló la semana pasada por teléfono de la investidura con el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el líder popular «lo tiene que intentar». «No me parece mal, es lógico que lo intente y yo tengo que reiterarle nuestra posición», ha añadido.

Según ha insistido, Feijóo «tiene que agotar todas las posibilidades hasta el día 29», aunque el PNV le ha dicho que 'no' «unas cuentas veces, pero él insiste y tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo». En ese sentido, ha dicho que esta tarde Cuca Gamarra «insistirá» en esta cuestión con Aitor Esteban.

"ya saben nuestro no"

Andoni Ortuzar ha explicado que el PNV podría haber dicho que no iban a la reunión porque «ya saben nuestro no», pero «la democracia es diálogo, y hay que dialogar aunque sea para discutir, aunque sea para decir que no».

Según ha explicado, el PP les traslada que no van a gobernar ni a depender de Vox, «que es la parte de la ecuación que a nosotros no nos cuadra», y que el PNV va a ser «el eje vertebrador del Gobierno» con el PP, pero, según ha precisado, la voluntad de su partido «no es mandar en España, es responder a los deseos de la gente en Euskadi y no sé si eso es compatible».

«Es normal que Feijóo lo intente, y también es normal que nosotros mantengamos la posición, y es normal que hable con Otegi, que hable con Puigdemont, que hable con Sánchez, que hable con Yolanda Díaz, que hable con todo el mundo porque somos todos necesarios, unos más de actores más principales y otros de actores más secundarios, pero somos todos necesarios y hay que hablar», ha afirmado.