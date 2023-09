Agentes de la Policía Nacional en Teruel ha procedido a la detención de una joven de 19 años, como presunta autora de sendos delitos de odio y de daños a los que incita en los más de 100 grafitis que ha pintado por distintos puntos de la ciudad.

Desde hace un tiempo, se había observado la realización de distintas pintadas, más de 100, tanto en bienes inmuebles, como en el mobiliario urbano de la ciudad de Teruel, con consignas que incitaban al odio hacia distintos colectivos, como la Policía, habiendo sido denunciados tales hechos por el Ayuntamiento de Teruel en la Comisaría de Policía Nacional en Teruel, valorando los daños en unos 6.000 euros.

En las pintadas figuraban mensajes tales como: "Mata policías,

no animales«, »Mata políticos, no animales«, »Caza políticos, no

liebres«, »Como ricos, no animales", entre otras.

Por todo ello se inicia la correspondiente investigación por parte de la Comisaría Provincial de Teruel, durante la que se pudo determinar que la autora publicaba en distintas redes sociales fotografías de los grafitis realizados, culminando con la detención de la presunta autora de tales hechos, por delitos de odio y de daños.

De la detención, investigaciones y diligencias practicadas se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Teruel, han informado desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Teruel.