Otxandiano (EH Bildu) no ve "reprochable" desear "un horizonte sin presos", que debería ser "compartido"

El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que «el deseo de un horizonte sin presos políticos debería ser un horizonte compartido» y, por tanto, no ve «reprochable» expresarlo. Asimismo, ha criticado que existe «una intención de inflar una polémica que viene de antes» para acusar a la coalición soberanista de «incurrir en una acción deliberada de agravio a las víctimas, lo cual es falso».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano se ha pronunciado de este modo preguntado por las críticas del lehendakari, Iñigo Urkullu, al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por aplaudir la alusión de un remero de Urdaibai a los presos de ETA tras ganar el equipo de Bermeo la bandera de La Concha.

El responsable de Programa de EH Bildu ha precisado que el remero mostró «un gesto de cariño a un amigo de infancia» y manifestó «el deseo de un horizonte sin presos políticos en este país», lo que considera unas palabras que «no son reprobables políticamente».

«El deseo de un horizonte sin presos políticos debería ser un horizonte compartido», ha señalado Otxandiano, que ha recordado que «la hoja de ruta establecida en Aiete habla precisamente de la necesidad de abordar la resolución de las consecuencias del conflicto político, entre las cuales está precisamente el tema de los presos», y concitó «el apoyo de las principales fuerzas políticas y sociales».

Según ha apuntado, «¿cómo se pretende acercarse a ese horizonte? Pues a través de la política penitenciaria ordinaria», en función de la cual «las tres cuartas partes de los presos deberían estar en la calle».

El represente de EH Bildu ve «una intención de inflar una polémica que viene de antes» ya que se produce tras las «polémicas» sobre las páginas web de memoria de determinados ayuntamientos y posteriormente sobre las listas en las elecciones locales, en las que ya se acusó a la coalición soberanista de «incurrir en una acción deliberada de agravio a las víctimas, lo cual es falso».

«Y ahora se pretende trasladar a la opinión pública la idea de que EH Bildu está incurriendo precisamente de forma deliberada en una acción de agravio a las víctimas, lo cual es falso. Nosotros estamos trabajando para que este país se acerque a un horizonte sin presos políticos y eso se hace precisamente aplicando la legalidad penitenciaria ordinaria», ha insistido.

No debería agraviar

A su entender, se trata de una cuestión «ampliamente compartida en este país», aunque «puede entender» el dolor que pueda causar en las víctimas y sus familias. No obstante, ha asegurado que, en «un caso hipotético, suponiendo que Galindo lleva 15 años en la cárcel y un compañero guarda civil, en un contexto determinado, de forma espontánea manifiesta su deseo de que su amigo salga de la cárcel con arreglo a la legalidad vigente, esas palabras no serían reprochables» desde su punto de vista y no desearía que «muriera en la cárcel».

«Si lo que planteamos no es un horizonte sin presos políticos, ¿qué es lo que estamos planteando en este país, que los presos mueran en la cárcel? Los presos de ETA llevan más de 20 años en la cárcel, algunos más de 30 o casi 30, y las tres cuartas partes estarían en la calle si se aplicará la política penitenciaria ordinaria. Lo que se pide no es más que eso», ha asegurado Pello Otxandiano, para quien «este tipo de gestos no debieran de agraviar a las víctimas».