El 56 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, que se celebrará del 5 al 15 de octubre, reconocerá al productor Jan Harlan (colaborador de Stanley Kubrick), los directores J.A.Bayona y Hideo Nakata, el supervisor de efectos especiales Phil Tippet y el animador Lee Unkrich.

Lo han anunciado este martes en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, que han explicado la programación: contará con las nuevas películas de Hayao Miyazaki, Takeshi Kitano y Yorgos Lanthimos, y abrirá la ya anunciada 'Hermana muerte', de Paco Plaza.

Sala ha reivindicado que los galardonados de este año, con el Gran Premio Honorífico a Harlan y Tippet y la Máquina del Tiempo a Bayona, Nakata y Unkrich, son un «gran homenaje a lo que es el cine y verlo en los cines».

Garcia ha remarcado que sin Harlan «no se podría entender» películas como 'Eyes wide shut' y 'El resplandor; ha subrayado el punto de inflexión que supuso 'The Ring' de Nakata; ha recordado que Tippet estuvo en los efectos especiales de 'Jurassic Park' y 'El retorno del Jedi', y que Bayona inauguró una edición con su debut, 'El orfanato'.

Entre las películas que se proyectarán están 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos, reciente León de Oro del Festival de Venecia; 'La sociedad de la nieve', de J.A.Bayona; 'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki; 'La bala de Dios', de Nicj Cassavetes; 'La ermita', de Carlota Pereda, y el estreno europeo de 'The toxic avenger', de Macon Blair, en sesiones especiales de la Sección Oficial.

Sección oficial

En la Sección Oficial se exhibirán entre otras 'Kubi', de Takeshi Kitano; 'Club Zero', de Jessica Hausner; 'Moscas', de Aritz Moreno; 'Robot Dreams', de Pablo Berger; 'Romance asesino', de Lee Wonsuk; 'In flames', de Zarrar Khan; 'Tiger stripes', de Amanda Nell Eu; 'Salem', de Jean-Bernard Marlin, y 'Vermin', de Sébastien Vanicek.

Sala ha destacado la «excelente cosecha» de la sección Sitges Documenta, con trabajos como 'You can call me Bill', sobre el actor William Shatner, el capitán Kirk de 'Star Trek'; 'Loch Ness: they created a monster', de John MacLaverty; 'A disturbance in the Force', sobre el episodio navideño de 'Star Wars', y 'Enter the clones of Bruce', sobre los clones de Bruce Lee.

En la sección Sitges Classics se podrá ver la versión de 1933 de 'King Kong' y otros clásicos como 'Wicker man', de Robin Hardy; 'El exorcista', de William Friedkin --fallecido este agosto-- y la copia norteamericana de 'El resplandor', de Stanley Kubrick.

En el resto de secciones se podrán ver películas como 'The forbidden play', de Hideo Nakata; 'Fuerza bruta: sin salida', de Lee Sang-yon; 'Lumberjack the monster', de Takashi Miiker; 'The childe', de Park Hoon-jung; 'Superposition', de Karoline Lyngbye; una sesión especial de 'El desprecio' de Jean-Luc Godard, y un maratón de cortometrajes de los años 20 y 30 de Disney por su 100 aniversario.

El festival volverá a tener series, como la presentación de la segunda temporada de '30 monedas' (HBO), de Álex de la Iglesia; 'El otro lado' (Movistar+), de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro; 'Romancero' (Prime Video), de Tomás Peña, y el nuevo 'true crime' de Carles Porta 'Luz en la oscuridad' (Movistar+).