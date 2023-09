Octavio López: "Vamos a apoyar todos los proyectos que ayuden a descarbonizar el transporte"

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha asegurado durante el acto de apertura de la jornada 'Tendencias en la electrificación del transporte pesado de larga distancia y última milla', organizada por ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, que el Ejecutivo autonómico «va a apoyar todos los proyectos que ayuden a descarbonizar el transporte».

En su intervención, Octavio López ha destacado el importante papel que juega la logística en nuestra comunidad autónoma, al tratarse de «un sector estratégico para Aragón, uno de los más importantes, sino el que más».

Consciente de que la movilidad es responsable del 30 por ciento de las emisiones de CO2 en Aragón y de que la mitad de ese porcentaje proviene directamente del transporte pesado por carretera, el consejero se ha mostrado «muy concienciado» en la adopción de medidas para su descarbonización: «Por eso estamos y estaremos apoyando todas aquellas acciones y proyectos que ayuden en este objetivo».

Todo lo anterior bajo la premisa de que «el transporte, tanto de mercancías como de viajeros tiene que ser seguro, sostenible y rápido. Sostenible significa no solo medioambientalmente, sino también económicamente, porque si no es rentable para las empresas, no es sostenible», ha defendido Octavio López.

Proyectos en marcha

Posteriormente, Octavio López ha repasado algunos de los proyectos en los que su departamento está trabajando, muchos de ellos en colaboración con el Gobierno de España y con el Ayuntamiento de Zaragoza, así como con ALIA e Iberdrola y el Colegio Oficial de Ingenieros e Industriales de Aragón y La Rioja.

Entre ellos, las autopistas ferroviarias, con la construcción de una terminal en PLAZA para conectar los puertos de Valencia, Barcelona, Bilbao, Algeciras y Sines (Portugal) y la ciudad de Madrid y con Europa a través de los Pirineos.

Se trabaja también en el desarrollo de los Corredores ferroviarios Central, Atlántico y Mediterráneo de los que Zaragoza es un nodo central y en proyectos logísticos como el desarrollo de las Plataformas Logísticas de PLAZA (Zaragoza), PLHUS (Huesca) y PLATEA (Teruel) como polos de desarrollo de actividad económica.

Nueva dirección general de logística

Hasta tal punto el Gobierno de Aragón va a apostar por el potencial logístico de Aragón que se ha creado una nueva Dirección General de Logística.

Una Dirección General cuya titular, ha adelantado López, será «una mujer de no mucha edad y mucha experiencia y vinculada al Colegio Oficial de Industriales de Aragón y La Rioja», cuyo nombre se dará a conocer próximamente.

Otras iniciativas en marcha son el establecimiento de una Red de Áreas de Aparcamientos de Vehículos Pesados con servicios específicos para los transportistas, el apoyo a proyectos de pruebas piloto de vehículos pesados Cero Emisiones --eléctricos, de hidrógeno, de biogás, con combustibles ecológicos-- y el establecimiento de estaciones de suministro de energía.

Asimismo, Octavio López ha anunciado la apertura de una línea de subvenciones financiada con Fondos Europeos que facilite todos esos proyectos y ayude a mejorar la digitalización de los sistemas de gestión de las flotas de transporte.

Colaboración con dgt y mejores carreteras

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Transporte ha apostado por una estrecha colaboración con la DGT para controlar y formar a conductores y empresarios en todo aquello que tenga que ver con el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con el transporte, esenciales para garantizar la seguridad de trabajadores y otros usuarios de la vía, así como la competencia leal entre las empresas.

Desde la Consejería se trabaja en proyectos para mejorar de la red de carreteras autonómica, cuyo mal estado actual tiene una incidencia notable en los consumos y en la operación de los transportes.

«Nos hemos encontrado con las peores carreteras de toda España y por eso nos hemos marcado como objetivo remodelar el 40 por ciento de la red de carreteras autonómicas en los próximos cuatro años», ha concluido López.