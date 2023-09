El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a «retirar» la proposición de ley registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para la ordenación de zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, antes de acudir a la Unión Europea para pedir más fondos para Andalucía por su situación de especial «vulnerabilidad» ante la sequía, para ir a esa cita en Bruselas con «credibilidad».

Es uno de los planteamientos que Juan Espadas ha trasladado al presidente de la Junta en el transcurso de la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de San Telmo, en el marco de la ronda de encuentros que Juanma Moreno ha convocado este viernes con los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces coincidiendo con el inicio del curso político.

Así lo ha expuesto el líder socialista en una comparecencia ante la prensa para valorar el desarrollo de esa reunión en San Telmo, en la que Espadas ha sostenido que, «para que podamos conseguir» lo que pretende Juanma Moreno con la UE, «hay que tener credibilidad, y no se puede ir a pedir más fondos para agua cuando al mismo tiempo se quiere sacar adelante una proposición de ley para ampliar la zona regable en una comarca y en un lugar vulnerable a la sequía y al cambio climático como es Doñana».

Por eso Espadas ha pedido a Moreno, «una vez más» y, «directamente, que paralice la tramitación» de dicha proposición de ley «y la retire», porque el secretario general del PSOE-A entiende que ese es «el mecanismo de credibilidad que necesitamos para conseguir el objetivo de que la Unión Europea se siente con nosotros y vea la posibilidad de mayor financiación».

Espadas ha explicado así que ha trasladado a Moreno que «el PSOE está dispuesto a trabajar en un escenario de mayor financiación para Andalucía por su vulnerabilidad climática», pero que para eso, «indiscutiblemente, hay que retirar la proposición de ley de Doñana», según ha sentenciado antes de incidir en que, de lo contrario, el Gobierno de la Junta no tendrá «credibilidad para ir a pedir financiación para agua en una situación de escasez como la que tenemos».

Por tanto, Espadas ha «brindado» a Moreno «el compromiso y el apoyo del PSOE si se separa de Vox y explica que ahora mismo en Europa nadie va a entender» que esa proposición de ley «vaya adelante en un escenario de sequía como el que tenemos, y queriendo además hacer política de adaptación al cambio climático y de mejora de nuestros recursos», ha subrayado el líder socialista.

El secretario general del PSOE-A también ha apuntado que tiene «el compromiso del Gobierno de España de que, si el PP retira la proposición de ley del Parlamento de Andalucía sobre Doñana, al día siguiente están sentados los gobiernos para trabajar en cualquier problema o cuestión que se quiera abordar por parte del Gobierno andaluz y que entienda que no está teniendo encaje en el marco normativo vigente».

«Pero hay una condición 'sine qua non'», la de que «hay que volver a la casilla de salida para hacer un planteamiento correcto en un marco normativo de seguridad jurídica», según ha aseverado Espadas para insistir en pedir la retirada de la referida proposición de ley, una iniciativa que ha tildado de «error» no sólo por «el fondo» de lo que plantea, «que no compartimos», sino por la «forma», ya que supone «alterar y violentar un procedimiento previsto, como es la revisión, si se quiere, del Plan de la Corona Norte, que se está eludiendo», según ha advertido.

Critica la ejecución presupuestaria de la junta

Por otro lado, Espadas, que ha defendido en su reunión con Moreno que ha llegado el momento de «centrarse más en los problemas de Andalucía» y que el Gobierno andaluz los aborde «con seriedad y de manera determinante», ha criticado el porcentaje de ejecución presupuestaria por parte de la Junta de fondos en materia de agua, que alcanzaba «el 15 por ciento con los datos que disponemos del mes de junio», según ha apuntado.

El líder socialista ha remarcado así que «dinero hay», y «lo que falta es que la maquinaria del Gobierno andaluz le saque rendimiento», al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo de Juanma Moreno «parece sentirse cómodo en el conflicto permanente y en la confrontación con el Gobierno» de España, «algo que es improductivo», según ha opinado.

Juan Espadas ha señalado que el PSOE siempre va a estar de acuerdo con que lleguen recursos económicos a Andalucía, y ha planteado a Moreno que la petición de recursos a Europa cuente con varios elementos, como son una «estrategia y plan de adaptación al cambio climático; ejecución de los fondos que ya se tienen», y «tener credibilidad».

Así, ha defendido que Andalucía necesita un plan «ambicioso» de adaptación al cambio climático que vaya «más allá de invertir en infraestructuras», y ha manifestado la disponibilidad del PSOE para crear un grupo de trabajo en Parlamento, «pero que no sea como el de sequía, que no es operativo y no está teniendo resultados prácticos», según ha puntualizado.

Respecto a los fondos que llegan a Andalucía desde el Gobierno de España, Espadas ha remarcado que es la comunidad que más fondos europeos recibe, de forma que «Andalucía no es la Cenicienta, sino la princesa del cuento», según ha expresado.

En concreto, ha destacado que Andalucía cuenta con 82 millones de euros, la partida más grande aprobada por el Estado con fondos 'Next Generation' para la mejora de redes de abastecimiento de agua, y ha insistido en señalar que «hay presupuestos europeos» para la comunidad autónoma, pero «no se están ejecutando, y la Junta no ha terminado ninguna de las obras de emergencia» en materia hidráulica.