Urquizu (PSOE) dice que "la comunidad educativa está pagando el retraso en la formación del Gobierno de Azcón"

El diputado del PSOE Aragón Ignacio Urquizu ha mostrado este jueves la «preocupación» de su grupo parlamentario ante el inicio del curso escolar, al tiempo que ha asegurado que «la comunidad educativa en Aragón está pagando el retraso en la formación del Gobierno de Azcón».

«El primer Gobierno de Javier Lambán se constituyó la primera semana de julio mientras que el primer Gobierno de Azcón se constituyó el 12 de agosto, con más de un mes de retraso que ha obedecido única y exclusivamente a intereses electorales», ha explicado Urquizu y «si a ello añadimos que posteriormente, tanto los consejeros como el propio presidente se fueron de vacaciones nos encontramos con un ejecutivo que lleva dos meses sin cumplir con sus obligaciones».

Además, el diputado socialista ha criticado que Azcón «habla muy poco de educación pública, que es la que vertebra esta comunidad autónoma, es más, lo oímos hablar mucho de excelencia y muy poco de igualdad» al tiempo que le ha instado a que explique qué va a hacer con la educación en Aragón.

Coincidiendo con el primer día de la vuelta a las aulas, Urquizu ha hecho una comparación de «la situación tan distinta» que se ha encontrado el Gobierno de Azcón en materia de educación en relación con la que se encontró el Gobierno de Lambán hace 8 años, «muy castigada por los recortes de Rudi».

Así, ha puesto de relieve que en estos ochos años del Gobierno de Lambán el presupuesto en materia educativa se ha incrementado en casi un 44 por ciento, una cifra récord que «ha permitido que hoy en Aragón se inviertan un total de 1.200 millones en educación».

Y a modo de ejemplo de este esfuerzo inversor ha aludido a los 11 millones de euros en becas comedor, los 10 millones de euros para escuelas infantiles o los más de 260 millones en infraestructuras educativas.

Más profesores con lambán

«El PP se encuentra ahora una educación muchísimo mejor que la que nos dejaron a nosotros hace ocho años, con 2.000 profesores más en mejores condiciones laborales, con un campus digital que antes no existía y una estrategia de FP con muchas más especialidades y alumnos», ha explicado el diputado socialista.

Y ha hecho una mención especial al Colegio 'María Zambrano', que «pese a las muchas insinuaciones de Azcón, hoy las obras de emergencia están finalizadas y los alumnos de Infantil y Primaria tienen aulas» por lo que ha destacado que el Partido Socialista «cumplió con su trabajo pese a estar en un gobierno en funciones».

Por último, Ignacio Urquizu ha reconocido que este curso escolar, como es habitual, tiene dificultades, pero ha insistido en que «hay maneras distintas de enfrentarlas».

«Nosotros les dijimos cuáles eran pero el PP no ha querido poner soluciones y hace lo de siempre, intentar buscar culpables». Y por ello, y fruto de esta dejadez, Ignacio Urquizu ha lamentado que «hay 100 técnicos de Educación Infantil que no están en su puesto porque el Gobierno de Azcón no ha hecho su trabajo como tampoco lo están las auxiliares de Educación Especial al igual que hay muchas rutas de transporte escolar no están funcionamiento porque no están poniendo soluciones», ha concluido.