Almeida defiende que realizó "una reflexión y no una crítica" a Aemet y censura que la izquierda no permita "ni debatir"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que ayer realizó «una reflexión y no una crítica» a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras pedir que «afinara» sus pronósticos meteorológicos, y ha censurado que la izquierda no permita «ni debatir, ni hacer reflexiones».

«Hice una reflexión, no hice una crítica. No escucharon ustedes una sola palabra crítica mía hacia la Aemet. Lo que sí hice es una reflexión. Otra cosa es que en este país ya la izquierda no te deje ni reflexionar, ni hacer reflexiones, ni te permita debatir siempre que no compartas sus puntos de vista que es lo que ha pasado», ha defendido ante los medios de comunicación antes de participar en la presentación de la Semana de la Moda de Madrid.

Así, ha subrayado que le pidió a la Aemet que en situaciones extremas pudiera afinar su previsión, cuando haya una inmediación tan próxima como la que había en la capital con la alerta roja por fuertes lluvias.

«No dije nada más, simplemente reflexioné sobre eso, por una cuestión que a mí me preocupa es que estos fenómenos meteorológicos adversos cada vez son más frecuentes, y por tanto cada vez más vamos a tener que advertir a los ciudadanos de situaciones difíciles en una ciudad como Madrid», ha explicado el regidor.

En este contexto, ha criticado que se haya producido una avalancha de «criticas e insultos» hacia él mismo acusándole de «negacionista y desleal». Frente a ello, el alcalde ha defendido que el Ayuntamiento «cumplió en todo momento» con su deber ante las previsiones de la Aemet.

Considera, así, que esto se debe a un «problema de raíz» que hay en España, y es que para la izquierda «no se pueden hacer reflexiones».