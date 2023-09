La Unió Llauradora y AVA-ASAJA han asegurado que la DANA de este fin de semana ha provocado deños en infraestructuas agrarias y en campos de almendras pendientes de recolectar en la Comunitat Valenciana, aunque, en general, ha resultado beneficiosa.

Así, el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha indicado a Europa Press que la lluvia ha caído de forma «irregular» en la Comunitat Valenciana, «de tal forma que en algunas zonas ha causado daños pero en otras ha sido muy beneficiosa».

Según ha explicado, las zonas más dañadas han sido donde ha caído mucha agua en poco tiempo, como el Baix Maestrat, donde «se ha producido la caída de muretes y se han registrado daños en varios caminos agrícolas, en instalaciones de riego por goteo y en algunos árboles que han caído».

Además, Peris ha subrayado que algunos campos se han quedado anegados, sobre todo los más cercanos a barrancos y ríos, y que el viento ha provocado la caída de las almendras de los árboles junto cuando se había iniciado la recolección.

No obstante, ha destacado que, en general, la DANA ha sido beneficiosa para los cultivos de secano, para regenerar las pasturas para el ganado y para que los cultivos de la costa adquieran mayor calibre, mientras que también se ha producido una recarga de los acuíferos.

Daños localizados

En una primera valoración de urgencia, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha constatado que la DANA del pasado fin de semana ha resultado generalmente beneficiosa para el campo valenciano, si bien ha provocado daños localizados en infraestructuras agrarias, especialmente en caminos rurales, que impiden la entrada a los campos, así como en campos de almendras pendientes de recolección.

La principal zona afectada, según la organización agraria, es el término de Borriol (Castellón), donde el 80 por ciento del cultivo de almendra corresponde a la variedad Marcona, que todavía no había sido recogida. Las lluvias persistentes -189 litros en 2 horas- causaron una caída generalizada del fruto de los árboles, que además fue arrastrado por el agua.

A pesar de estos daños, AVA-ASAJA has señalado que, en términos generales, las lluvias han tenido efectos «positivos» en la Comunitat Valenciana, «puesto que contribuyen a aumentar el calibre de los frutos, limpiar el arbolado, ahorrar en riegos y recargar embalses y acuíferos tras un año marcado por la sequía».

Sin embargo, ha añadido, estas lluvias han sido «insuficientes» en comarcas interiores como Utiel-Requena, que se encuentran «gravemente» afectadas por la falta de agua. En el caso del aceite, las lluvias llegan «demasiado tarde» y, aunque puedan mejorar el rendimiento del cultivo, no podrán evitar la carestía de la producción de olivar de esta campaña.

Por lo que se refiere al cultivo del arroz, a nivel global si no persisten las lluvias en los próximos días, no debería suponer un problema para la inminente siega. No obstante, los arroceros están sacando el agua de sus parcelas para evitar problemas fúngicos en el cultivo. En ganadería, en términos generales, estas lluvias contribuyen a mejorar los pastos y en consecuencia reducirán el coste de la alimentación animal, ha resaltado la organización agraria en un comunicado.

Por otra parte, entre las infraestructuras agrarias afectadas, además de los accesos a las parcelas, se han producido desperfectos en muros y vallas. En este sentido, AVA-ASAJA reclama a las administraciones que se encarguen «urgentemente» de la reparación de los caminos rurales afectados por la DANA, ya que impiden a los agricultores el acceso en sus explotaciones. La organización agraria también reclama medidas fiscales dirigidas a aliviar las pérdidas económicas de los agricultores que han sufrido daños en sus explotaciones.