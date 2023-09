Sánchez promete un "trabajo intenso" del PSOE y venir "mucho" a Andalucía para que Espadas sea presidente de la Junta

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido este sábado que los socialistas van a llevar a cabo «un trabajo intenso en Andalucía» y él mismo va a estar «mucho» tiempo en esta comunidad para que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, logre ser «el próximo presidente de la Junta de Andalucía», institución gobernada actualmente por el PP-A tras la mayoría absoluta que este partido conquistó en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022.

El también presidente del Gobierno en funciones ha trasladado estos mensajes al final de la intervención con la que ha cerrado el acto de inicio del curso político que el PSOE ha celebrado este sábado en un hotel de Málaga, y que ha contado también con la participación, entre otros, de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, y del propio secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Pedro Sánchez ha aseverado que, como ya hicieron los socialistas en las elecciones generales del pasado 23 de julio, «vamos a apostarlo todo al rojo, para que el próximo presidente de la Junta de Andalucía sea Juan Espadas, y el Partido Socialista lidere cuatro años el progreso y la convivencia» en esta comunidad autónoma.

Previamente, el secretario general del PSOE ha criticado los pactos alcanzados por el PP y Vox en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos tras las elecciones locales del 28 de mayo y ha criticado que, en Andalucía, la Junta que preside Juanma Moreno «continúa financiando a asociaciones antiabortistas», como hiciera en la pasada legislatura, cuando fue investido gracias al apoyo de Vox en el Parlamento andaluz.

Además, Pedro Sánchez ha presumido de haber «aumentado» como presidente del Gobierno «en 30.000 millones de euros los recursos económicos a Andalucía, un 40% más de lo que hizo (Mariano) Rajoy cuando era presidente del Gobierno aquí en Andalucía», según ha subrayado.

Montero traslada a espadas el respaldo de la dirección del psoe

También la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha aprovechado su intervención para trasladar públicamente a Juan Espadas el respaldo de la dirección nacional del partido para que logre el objetivo de ser presidente de la Junta.

Así, la 'número dos' de la dirección federal socialista ha prometido que el PSOE «va a estar trabajando para algo tan importante, tan vital» como que «nuevamente» sus representantes puedan «estar al frente de la dirección de esta comunidad autónoma».

«Juan, desde aquí te queremos decir todos y todas que vamos a trabajar sin descanso para que seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía», le ha trasladado María Jesús Montero al líder del PSOE-A.

La también exconsejera andaluza de Salud cuando gobernaba el PSOE-A ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de demostrar que «se puede desmantelar la sanidad por activa y por pasiva a la vez».

Montero ha avisado al también líder del PP-A de que «no se puede intentar abrazar uno todo el día a la bandera cuando no ejerce las competencias, cuando está permanentemente confrontando, cuando lo que hace cada día y todos los días, en vez de coger las competencias de la Junta de Andalucía para crear empleo a mayor velocidad, para construir vivienda, para preservar el Estado del bienestar, para atraer industria a esta tierra, permanentemente gasta todo su tiempo en las peleas internas de su partido, y luego en pelear contra el Gobierno de España, en confrontar» contra el Ejecutivo «sin razones, sin argumentos, sólo para que no se note el vacío de las competencias que no ejercen» desde el Gobierno del PP-A, «porque no saben hacia dónde quieren conducir a Andalucía», ha denunciado.

«No saben gestionar y no saben trabajar el día a día de la esperanza, de la ilusión» de esta tierra, ha continuado advirtiendo la vicesecretaria general del PSOE, que ha sostenido además que Moreno y el PP-A intentan «redimir» su «pecado original», el de que dicha formación y «la derecha de este país no estuvo cuando Andalucía quiso ser una comunidad autónoma que trabajara por el bien de su tierra».

Y ahora el presidente de la Junta «cree que la bandera lo tapa todo», cuando eso no es así y «deja al descubierto la incapacidad y la falta de proyectos para esta tierra que tiene Moreno Bonilla», según ha sostenido la ministra en funciones, quien se ha declarado «convencida» de que todos los asistentes al mitin de este sábado van a «articular una Málaga progresista, libre en la conquista de derechos, de libertades, que va a permitir y nos va a seguir permitiendo una remontada que haga que dentro de dos años seamos capaces de retomar la senda de Andalucía que nunca tuvo que perder», con una «victoria» del PSOE-A en las urnas en las próximas elecciones autonómicas, según ha concluido.

Espadas confía en la "remontada" del psoe-a tras el 23j

Por su parte, Juan Espadas ha comenzado su intervención en este mitin agradeciendo a Pedro Sánchez que, «por tercer año consecutivo», haya elegido Andalucía para abrir el curso político, y ha valorado que, el pasado 23 de julio, en esta comunidad «se movilizaron muchos de los votantes que no lo hicieron en las anteriores elecciones» autonómicas del 19 de junio de 2022.

Así, Espadas ha destacado que el PSOE-A alcanzó «casi medio millón de votantes» más en Andalucía el 23J respecto al 19J, y ha señalado que «esa remontada es la que debemos continuar aquí día tras día para recuperar el gobierno de Andalucía».

«Dejemos de especular, porque cuando la gente se mueve y va a votar es porque sabe lo que quiere», y por eso «vamos a trabajar en un proyecto de progreso para Andalucía diferente» a lo que hace ahora el Gobierno andaluz, «que no sabe gestionar y sólo sabe confrontar», según ha denunciado.

Espadas se ha comprometido a continuar «una oposición leal y constructiva, pero que no es débil, trabajando para demostrar que otro gobierno para Andalucía es posible».

El líder del PSOE-A ha advertido también de que «Moreno Bonilla es la misma derecha» que la que encarna la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del PP, y ha sostenido que «el daño es el mismo cuando no se defienden las cosas y se las deja morir, como está haciendo con la sanidad pública en Andalucía» el líder del PP-A, según ha lamentado.

Al respecto, Espadas ha aseverado que lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Andalucía es «la mayor vergüenza» ahora mismo, y la sociedad «no puede seguir callada». «Ya está bien de protestar en las puertas de los centros de salud: los pacientes tienen que llenar de reclamaciones el Servicio Andaluz de Salud», ha exclamado el dirigente socialista, quien también ha enfatizado, en un mensaje dirigido al Gobierno andaluz, que «ya está bien de transferir recursos a la sanidad privada y no dar lo que piden los sanitarios para seguir trabajando y apoyando a su tierra».