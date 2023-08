El presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, ha respondido a las críticas de este martes de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que le ha acusado de no ser la persona más adecuada para estar al frente de la federación: «No son nadie para decirme si tengo que dimitir».

En declaraciones a los medios este martes, Soteras ha recalcado que la FCF es un ente privado y ha reivindicado su trabajo al frente de la federación: «Todo lo que hago siempre es por el bien del fútbol catalán».

Desde el Govern creen que «Soteras no ha estado a la altura del cargo que representa y no es la persona más adecuada para estar al frente del cargo» a raíz de la polémica con el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso.

Soteras ha resaltado que ya ha corregido sus primeras declaraciones sobre el caso Rubiales y ha defendido que si al Govern no le satisface la respuesta es su problema: «Ellos que se dediquen a hacer política que yo me dedicaré al fútbol y al deporte de Catalunya».

«No voy a hablar ni bien ni mal de alguien que no conozco. A la señora Plaja no la conozco de nada, no sé ni quién es», ha dicho el presidente de la FCF sobre la portavoz del Govern.