La iniciativa de Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR) 'Feito en Monlora', que busca afianzar el vínculo intergeneracional, se desarrolla este viernes en la localidad cincovillesa de Erla. Su impulsora, Victoria García Casajús, a sus 18 años, ha promovido ya varios proyectos para reactivar la Comarca como Rural On, en Uncastillo, en agosto del pasado año 2022.

'Feito en Monlora' se basa en actividades para todo rango de edades. «Quiero --ha explicado-- fomentar el vínculo intergeneracional, me parece que la tecnología ha abierto una brecha entre jóvenes», ha señalado Victoria García, que busca, con estas jornadas, que las personas mayores de la localidad enseñen sus conocimientos a los más pequeños, mientras que éstos últimos puedan enseñar también a los mayores sobre nuevas tecnologías".

En el caso de Erla, en la pista frente a la piscina, en la que además Victoria García lleva trabajando todo el verano, se están desarrollando actividades durante toda la mañana como un taller mural colectivo y un taller de ganchillo y, por la tarde, tendrá lugar un taller de reciclado de papel y juegos tradicionales.

Por su parte, 'Rural On' en Uncastillo, el pasado año, consistió en realizar actividades y talleres para aprender a tejer, o de papiroflexia. También se llamaron a artesanos y agroalimentarios porque «después de la pandemia, esa gente necesitaba comer y no había ferias, entonces vimos una buena oportunidad para sacar a esa gente a la calle otra vez y que pudieran vender sus productos», ha indicado la joven.

Ambas propuestas han sido seleccionadas por la convocatoria 'Made in Rural', que persigue dinamizar el entorno rural en Aragón, a través de la red de JDR.

Cómo surge la iniciativa

Victoria García Casajus vive en Ejea de los Caballeros, aunque pasa también temporadas en la localidad de Erla, donde nació. De hecho, su madre le dio a luz un 25 de diciembre por la noche, en el cruce de caminos que hay en la entrada del pueblo.

Hace dos años, cuando empezó el bachiller de Bellas Artes, se unió a 5villArte, una acción de jóvenes artistas del proyecto de cooperación entre grupos de acción local Jóvenes Dinamizadores Rurales en el que participa la Asociación para el desarrollo y fomento de las Cinco Villas (ADEFO), quienes organizaron la reunión a la que acudió para conocerlos.

«Era para gente con inquietudes en temas artísticos y me apunté. La reunión fue a principios de enero y el día 6 de febrero estaba ya en Portugal, no sabía a qué iba y me encontré con un proyecto internacional», ha relatado García Casajús en declaraciones a Europa Press.

'peripheral youth makers'

El proyecto internacional llamado 'Peripheral Youth Makers', que nace con el objetivo de movilizar a jóvenes artistas de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Italia y de Portugal para cambiar la perspectiva sobre el mundo rural.

Con dieciséis meses de duración, el objetivo es el de apoyar el desarrollo de grupos locales de jóvenes creativos comprometidos con su territorio. Se distribuyen en 3 cursos de formación impartidos en España, Italia y Portugal y encuentros a nivel local para intercambiar ideas y experiencias y así construir juntos propuestas colectivas que respondan a los retos comunes de la juventud de estos territorios.

Se trata de un proyecto cofinanciado por el programa ERASMUS+ y coordinado por la asociación Europimpulse Network en el marco de la iniciativa '#EncuentrosPeriféricos' lanzada en 2019 en el Alto Palancia (Castellón) para apoyar a los ecosistemas creativos del territorio. Cuenta con la colaboración y las experiencias del trabajo juvenil en zonas rurales de los Jóvenes Dinamizadores Rurales de Aragón, de Associação Juventude de Vila Fonche de Portugal y de Legambiente Ligonchio en Italia.

Estas 4 organizaciones trabajan juntas en la definición de un modelo de intervención social, cultural y educativo adecuado a las realidades de la Juventud de los territorios rurales y a la creación de herramientas y narrativas que respondan a sus necesidades.

«Volví a casa y no era la misma, aprendí un montón y descubrí que había muchos caminos más que poder seguir, mil formas de vivir», ha indicado Victoria, recordando a unos chicos de Italia que con edades entre 17 y 19 años, habían comenzado a trabajar en un hotel rural en la montaña, con granja, burros, actividades para los niños y estudiaban a la vez.

5villarte

Con 5villArte también contribuyó, en Urriés, en una jornada en la que crearon un mural comunitario con la gente del pueblo para los refugiados ucranianos. En él, hacían el boceto y el resto del pueblo se acercaba a pintarlo y aportar su granito de arena.

El pasado abril, estuvo en Valencia y poco después, volvió a Portugal, con el proyecto 'What we wait', que era para tratar con la gente joven cómo habían pasado la pandemia. Allí estaban con familias donde se juntaban varias nacionalidades diferentes e intercambiaban experiencias. «Conoces todas las maneras de vivir, todo lo que le pasa a la gente, a veces cosas que te pasan te parecen un problemón y al ver que no eres la única, pones más los pies en la tierra».

Victoria García regenta el bar de las piscinas de Erla este verano con la ayuda de su familia, y aunque se ha criado en Ejea, lo tiene muy claro y prefiere el trato cercano de una localidad pequeña: «Antes de coger el bar, me daba una vuelta con mi madre para que la gente nos viera por el pueblo, para que no llegáramos y no supiera nadie quiénes éramos, es un trato mucho más personal y me gusta más este ambiente».

Con iniciativas como esta, JDR fomenta iniciativas de jóvenes que tratan de dinamizar el medio rural y aportar soluciones así como promover la relación entre ellos.