Plataforma per la Lengua advierte a la Generalitat que velará por que «corrija su actitud» hacia la lengua valenciana y, en caso de que no lo haga, presentará una reclamación ante la dirección general de Política Lingüística «por cada vulneración lingüística que realice».

Además, pide colaboración ciudadana para que todo aquel que tenga conocimiento de casos en los que el Consell vulnere la normativa lingüística los haga llegar a su servicio de quejas.

Así reacciona la «ONG del valenciano» a la publicación que compartió este miércoles la cuenta oficial en redes sociales de la Conselleria de Agricultura, que depende de Vox, en un valenciano no normativo. En esta publicación, que fue borrada horas después, se difundía que el conseller, José Luis Aguirre, «analisa en el Grup Tragsa l'eixecució de proyectes en marcha» (sic), lo que contiene «hasta cinco faltas de ortografía».

Este jueves, el conseller de Educación, el 'popular' José Antonio Rovira, dijo al ser preguntado por ello que cree que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) «tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie» sobre el valenciano. Es más, se preguntó «por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas» en sus comunicaciones.

Ante esta situación, Plataforma per la Llengua denuncia que la cuenta oficial de Agricultura «vulnera sistemáticamente la ley e ignora la normativa de la AVL», entidad encargada de velar por el uso normal y oficial del valenciano. «El Consell de PP y Vox busca fragmentar la lengua», asevera en un comunicado.

Por eso avanza que estudia medidas legales para garantizar los derechos lingüísticos de los valencianos y que presentará una reclamación formal a la dirección general de Política Lingüística «por cada una de las veces que haya incumplimiento de la normativa de la AVL, en caso de que el propio Consell no corrija esta actitud hacia la lengua».

Política Lingüística se encarga hacer cumplir las obligaciones lingüísticas en la Comunitat Valenciana, según establece el Decreto 136/2023. Entre otras funciones, debe «dirigir, analizar, coordinar y ejecutar la política lingüística de acuerdo con la planificación lingüística de la Generalitat y con la normativa legal vigente». Adicionalmente, tiene que velar por los usos institucionales que establece el Consell para las dos lenguas oficiales y para la aplicación de una política que avanzo hacia la normalización de la diversidad lingüística en todo el territorio.

Reclamaciones a cada conselleria y al síndic

En paralelo, la plataforma anuncia que presentará una reclamación formal a «cada conselleria que no cumpla con la normativa vigente», así como que acudirá al Síndic de Greuges en caso de que sea necesario y si «el Consell no enmienda el error». Recuerda al respecto que este órgano ya ha resuelto favorablemente ante situaciones en las que no se empleaba correctamente la normativa fijada por la AVL.

El artículo sexto del Estatut d'Autonomía especifica que la Generalitat garantizará el uso normal y público de las lenguas oficiales y, al mismo tiempo, asegurará su conocimiento al conjunto de la sociedad valenciana. El Consell otorgará especial protección y respecto a la recuperación del valenciano, además de establecer los criterios de aplicación de la lengua propia en la administración y la enseñanza. Finalmente, el Estatut determina que la AVL es la institución normativa del valenciano. La normativa lingüística de la Acadèmia Valenciana de la Llengua es de aplicación obligatoria a todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, incluido el gobierno autonómico en todo su conjunto.