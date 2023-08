Sindicatos aseguran que el profesorado ha "explotado" y está "angustiado" por los problemas en las adjudicaciones

Los sindicatos UGT, STEPV y CCOO han asegurado este martes que el profesorado «ya ha explotado» a raíz de los problemas en las adjudicaciones de plazas de este año y está «angustiado» porque a fecha 22 de agosto, a punto de comenzar el curso escolar, el proceso no ha concluido para los interinos. La Conselleria de Educación insiste en que la situación es consecuencia de problemas informáticos derivados de «falta de previsión» y de «preparación de herramientas» del anterior gobierno del Botànic.

Desde Educación aseguran que ya se han publicado las listas de interinos de infantil y primaria y faltan los de secundaria. A primera hora de este martes faltaban por adjudicar las plazas de 12.600 interinos, si bien el problema se concreta en los docentes del cuerpo técnico de FP que, por decreto, pasan a Secundaria y que suman 1.072. Estos últimos son en los que da fallos el sistema pero los listados deben salir con todos. Las plazas de funcionarios de carrera --primaria, secundaria y otros cuerpos-- se publicaron finalmente el pasado viernes.

Los sindicatos, cuyos representantes y varios docentes se han concentrado este martes a las puertas de la Conselleria, acción que han repetido en otras jornadas--, acusan a Educación de provocar una «crisis de gestión injustificable» e «insostenible» y crear una situación «muy grave» y «sin precedentes» que no se había dado nunca con otros cambios de gobierno.

La responsable de FP del STEPV, Gemma Martín, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que el profesorado «ya ha explotado» ante esta situación pues, según ha explicado «muchos están preocupados porque no saben dónde irán y eso implica que no pueden alquilar un piso y que no saben si tendrán que cambiar a sus hijos de escuela por un posible cambio de localidad».

En este sentido, Martín ha afirmado que son conscientes de la falta de personal en la Conselleria debido a la época estival y al reciente cambio de gobierno, pero considera que es «un problema que ya lleva mucho tiempo ocurriendo y que con esta situación se ha visto multiplicado y se ha hecho más grave».

«Entendemos que el 1 de septiembre debería estar solucionado el problema para que los centros puedan organizarse pero no lo han dicho. No se atreven a dar una fecha concreta», ha apuntado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por los futuros problemas que este retraso en las adjudicaciones pueden ocasionar a los profesores en su llegada a los centros escolares. «La gente llegará justa para prepararse los programas. Van a ser semanas complicadas», ha asegurado.

Por su parte, el delegado de Eduación de UGT, Xavi Angulo, ha recalcado que este proceso es «una gestión ordinaria e independientemente del poder político o del partido político que entre a gobernar y siempre se ha hecho correctamente y, por tanto, este año se tenía que haber cumplido con el calendario antes de la finalización del mes de julio». «Y no se ha hecho, ha dicho Angulo, que ha reclamado que se hagan las adjudicaciones »inmediatamente« pues el profesorado se encuentra en una situación »angustiosa".

Además, ha señalado que este retraso en las adjudicaciones puede conllevar a otro problema con las adjudicaciones ordinarias de septiembre y crear «un colapso» en el sistema. «Esto sí que es grave porque es nuestro sistema educativo y tiene que garantizarse desde el 1 de septiembre. Todo el personal tiene que estar en su lugar de trabajo y todos los niños tienen que recibir una educación adecuada pública y de calidad», ha insistido.

En esta línea, desde CCOOPV han advertido en un comunicado que el retraso «inusual» e «injusto» de las adjudicaciones de este curso podría derivar en «más retrasos acumulados e incidencias graves en diferentes gestiones, como por ejemplo el alta en nómina».

La FECCOOPV, con los servicios jurídicos de CCOOPV, ha anunciado que están estudiando emprender acciones legales por posible vulneración del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) «respecto al trato a la temporalidad en la ocupación pública, las irregularidades en la provisión tanto de funcionariado de carrera como personal interino, puesto que no se han establecido criterios transparentes y se está utilizando un procedimiento discrecional para resolver los errores al realizar las adjudicaciones de inicio del curso 23-24».

En vías de solución

Por otro lado, el subdirector general de Personal de la Conselleria de Eduación, Josep Pascual Hernández, ha confirmado que las líneas de solución al problema «ya van vislumbrándose» de manera que las adjudicaciones de primaria estarían «listas» para este medio día y que las de secundaria «ya están testadas» y parece que están «bastante bien». A mediodía habían salido ya la de los interinos infantil y primaria.

Así, ha indicado que las adjudicaciones que «más problemas» está causando son las de los profesores técnicos de FP que al integrarse en el cuerpo de secundaria, «la herramienta informática no estaba preparada ni testada y estos desajustes han sido los que han generado esta situación», ha explicado Hernández. En esta línea, ha indicado que el problema está en «sectorizar los cuerpos y las especialidades» y ha lamentado que por el problema informático, cuando «ya está todo a punto, se vuelve a desajustar».

«Es evidente que si eso se hubiera planificado posiblemente en tres o cuatro meses o incluso en medio año se hubiera podido resolver. Pero evidentemente cuando nosotros llegamos ahí nos encontramos delante de todas las tareas que quedaban pendientes y con la herramienta informática que estaba sin poder aplicar», ha apuntado.

En este sentido el subdirector general de Personal ha expuesto que

el programa utilizado para el proceso de adjudicaciones data de 1999 y ha afirmado que en su momento fue una herramienta «muy compleja» pero que con el paso del tiempo «no se ha ido adecuando a las nuevas situaciones».

Asimismo, ha manifestado que la DGTIC en 2020 pidió la renovación del programa y la implementación de una nueva herramienta informática de mayor capacidad para poder determinar todas las implementaciones nuevas de todos los procesos pero desde la Conselleria se determinó como una situación «no prioritaria» y «se desestimó», ha añadido.

«El programa lleva funcionando 24 años, pero con estas nuevas variables, y cuando se detectan las primeras situaciones complicadas por su obsolescencia o por su no resolución de problemas puntuales, es cuando el informe de informática determina que es necesario volver a reprogramar otra aplicación u otra plataforma», ha concluido Hernández, quien ha subrayado que lo que no quieren es lesionar derechos.