Los deportes acuáticos en Andalucía incrementan su demanda hasta un 10% este verano con respecto a 2022

Los deportes acuáticos en Andalucía han incrementado su demanda hasta en un 10% con respecto a 2022 en el mes de julio, concretamente, la tramitación de licencias para realizar actividades subacuáticas ha ascendido en torno a un 5%, mientras que la demanda para realizar actividades en el ámbito de la vela ha crecido en un 10%.

Por su parte, el secretario de la Federación Andaluza de Actividades Acuáticas, Antonio Moratón, también ha señalado que «Andalucía ha registrado un total de 2.739 nuevas licencias federativas en el área de actividades subacuáticas en este año» y ha resaltado que «Almería ha sido la provincia que más licencias ha concedido».

En este sentido, Moratón ha aclarado que «las actividades subacuáticas más solicitadas son la pesca submarina, los bautismos de buceo y los cursos de buceo», a lo que ha agregado que «las personas que más solicitan las licencias son mayores de edad, ya que para poder practicar la pesca submarina obligatoriamente hay que tener la mayoría de edad», por tanto, «el porcentaje de niños que practican este tipo de deporte a través de cursillos no es significativo».

Asimismo, ha apuntado que «la mayor parte de los federados son nacionales» al tiempo que ha subrayado que «la mayoría de los solicitantes proceden del interior de España, aunque también destacan la peticiones procedentes de la zonas andaluzas del interior como Granada, Jaén y Córdoba».

En este contexto, Moratón ha indicado que los precios de las tarifas con respecto al año 2022 «no ha aumentado» a lo que ha añadido que «hemos mantenido todos los precios porque está la cosa bastante mal como va a incrementar las tarifas».

Por otro lado, el director técnico de la Federación Andaluza de Vela, Nicolás Mariño, ha señalado que en Andalucía el nivel de clientes para realizar actividades sobre la vela ha aumentado en todas las escuelas en comparación con el año pasado, «a excepción de la que tenemos en el Centro de Tecnificación de Vela de Puerto Sherry en El Puerto de Santa María (Cádiz), que ahí ha bajado por las tardes en un 40%, mientras que por la mañana sigue estando al mismo ritmo que el año anterior», ha matizado.

Al hilo de lo anterior, ha indicado que «en el resto de las escuelas de Andalucía, como todos los años, están todas llenas», y ha señalado que «algunas escuelas tiene lista de espera y no se programan más cursos por falta de personal ante la excesiva demanda».

En este sentido, la provincia andaluza que más demanda de actividades relacionadas con la vela registra «es la provincia de Cádiz, y le sigue Málaga, después Almería, Huelva y finalmente la costa granadina, en concreto Motril», ha manifestado.

Asimismo, en cuanto a las actividades más aclamadas por la demanda, Mariño ha comunicado que «en la zona de Tarifa destaca el windfoiling y kitesurfing», mientras que «en el resto de la costa gaditana se practica mucho la vela ligera y los catamaranes».

De igual forma, «en el litoral del mediterráneo andaluz destaca la práctica de windsurf y vela ligera», y el resto de disciplinas en torno a la práctica de deportes acuáticos con vela «se da en toda la costa andaluza distribuyéndose dependiendo de la zona que mejor permita realizar dicho deporte».

En cuanto al rango de edad de clientes, ha señalado que quienes más solicitan la práctica de estas actividades son «jóvenes entre nueve y 25 años», y ha destacado que «prácticamente esta horquilla representa el 90% de los alumnos».

Con respecto a la procedencia de los clientes, Mariño ha indicado que «el 80% son nacionales y el 20% restante son extranjeros». A nivel nacional «la mayor parte de los clientes proceden de las zonas de interior como Madrid, Sevilla y Córdoba».

«Los clientes internacionales se concentran en su mayoría en la zona de la Costa del Sol y Cádiz, y concretamente la zona con más demanda extranjera es Tarifa (Cádiz) que posee prácticamente un 50% de clientela nacional frente a un 50% de clientes extranjeros» ha declarado, al tiempo que ha especificado que «la mayor parte de los extranjeros son europeos, sobre todo alemanes e ingleses».

En cuanto al precio de las tarifas, el director técnico de la federación ha comunicado que «no hemos notado un incremento muy alto con respecto al año anterior, pues habrán subido en torno a un 4% o un 5%», salvo la zona de Tarifa, que es donde más ha aumentado el precio, «en torno a un 15% o 20% más que en 2022».

La sequía también perjudica a los deportes acuáticos

Por otro lado, con respecto a los deportes acuáticos en zonas del interior, Mariño ha señalado que «en Andalucía tenemos muy buenas instalaciones de agua de interior, en pantanos y lagos, pero este año a causa de la sequía ha caído radicalmente» y ha apuntado que «hay sitios que no han podido abrir».

En este sentido, ha manifestado que «en pantanos como el de Iznaja (Córdoba) hay zonas que no han podido empezar la actividad a causa de este problema, y era un lugar en el que había mucha actividad». Sin embargo, ha aclarado que hay otras zonas de interior que no se han visto aceptadas como es el caso de «el pantano de Arco (Cádiz), una zona privilegiada porque no ha tenido ningún problema con el agua» o «el pantano de Bornos (Cádiz) que se ha visto afectado un poco, pero sigue trabajando».

Por último, ha indicado que «el deporte acuático de interior más afectado por la sequía ha sido la vela, porque otras actividades como el kayak o el paddle surf se puede desplazar el material, pero la vela no puedes estar desplazándola», al tiempo que ha concluido que «está siendo un problema tremendo para todas las actividades de interiores».