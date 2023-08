El sector del ocio nocturno considera que la ciudad de Málaga ha vivido «una feria bastante segura» y, en cuanto a los controles, han aludido al hecho de que sólo se establecieran tres cierres cautelares de casetas durante los días de celebración, y que en ningún caso se debiera a venta de alcohol a menores.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas, Juan Rambla, ha apuntado: «En mi caseta no he tenido ningún problema. Habrá habido altercados como en cualquier espacio. Pero entiendo que, en general, si no ha salido en prensa, salvo el caso de agresión sexual, y no ha llegado gran cosa a nuestros oídos, la feria ha sido bastante segura en líneas generales».

En cuanto a los controles y la reclamación que desde la federación se realizó el año pasado «para que se aplicara el sentido común» respecto a los menores de edad que cuelan en las casetas para consumir alcohol, Rambla ha valorado que «este año parece ser que no ha habido problemas».

Por otro lado, ha destacado que «se ha potenciado mucho el Real de la Feria de Málaga, y la gente ha apostado por ir allí», y ha añadido que «las casetas son cada vez más amplias y el recinto --ferial-- reúne mejores condiciones, la mayoría de las casetas tienen aire acondicionado, hay una amplia oferta de comida como de diversión...».

Sobre un equilibrio entre la Feria del Real y la Feria del Centro, ha afirmado: «Lo que es una realidad es que los días fuertes de la Feria están llenos los dos recintos. Y es que esos días ninguno de los dos espacios tiene capacidad para acoger a toda la gente que se concentra en la ciudad».

En cuanto a la Feria del Centro, Rambla ha asegurado que hay actividades, «especialmente durante el día mientras que dura la música en la calle», mientras que, «después, la actividad se concentra en el interior de los locales que siguen abiertos».

En cuanto a la noche, propiamente, el representante del ocio nocturno de Málaga ha aludido a «los turistas que vienen a la ciudad que no les resulta fácil ni cómodo ir al Real y que prefieren quedarse en el centro».

A falta de un balance de resultados económicos, Rambla ha asegurado que las casetas de las discotecas han funcionado «bien» y se han visto llenas durante la Feria. También ha valorado, respecto al año pasado, que la disponibilidad de hielo se haya visto estabilizada y con precios «normales».