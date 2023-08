29/03/2022 Experto de Fisabio confirma un repunte importante de covid pero de casos leves: "Las medidas excepcionales han pasado". Señala que la vuelta de las mascarillas en el Peset es "una táctica razonable de control sin mayor importancia" VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS) El investigador del servicio de salud y farmacoepidemiología de FISABIO, Salvador Peiró, ha explicado a Europa Press que estamos "en un momento de repunte importante" de la covid, aunque ha pedido "tranquilidad" porque "la gran mayoría de los casos son muy leves". "Una infección que suponga un riesgo social y nos obligue a tomar medidas excepcionales ya ha pasado porque nuestro sistema inmunológico ya ha cambiado y conoce y reconoce muy bien al SARS-CoV-2", ha aseverado. En ese sentido, ha explicado que la decisión del Hospital Doctor Peset de València de volver a implantar la mascarilla obligatoria en determinadas zonas ante el repunte de casos es una medida "razonable" de control, que "no tiene mayor importancia". De hecho, recuerda que esta táctica de reforzar las medidas de protección en centros hospitalarias es una recomendación recogida en la Orden SND/726/2023 si los Servicios de Medicina Preventiva y Prevención de riesgos laborales considera que "les va a permitir controlar los cuadros". No obstante, ha recalcado que esta medida "no tiene mayor importancia" porque "no hay un problema especial en la Comunitat Valenciana, ni en España ni en ningún sitio". "No implica nada más que un centro que está intentando proteger a sus pacientes más vulnerables y a su personal", ha señalado. Así, ha apuntado que aunque hay un repunte "enorme" --que no se puede cuantificar porque se ha dejado de monotorizar la situación epidemiológica tras el fin de la situación de crisis sanitaria-- gracias a las sucesivas vacunas y a que prácticamente la totalidad de la población se ha contagiado alguna vez el virus ya no causa una enfermedad "grave a casi nadie", salvo a colec | Europa Press