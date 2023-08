El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la segunda sesión del debate de investidura, que celebran las Cortes autonómicas, que el Ejecutivo PP-VOX que quiere conformar es «el único posible» y ha rechazado «la rabia política» del PSOE.

Azcón ha respondido de esta forma a la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, a quien ha criticado por hacer «oposición a la oposición de la oposición», en alusión a sus críticas a VOX y el PAR, tras lo que ha negado que el PSOE haya dejado «un Aragón idílico» y que los populares vayan a vivir «de las rentas», subrayando que los populares no quieren «hacer una enmienda a la totalidad» respecto de la gestión de Lambán. Ha dejado claro que «en la Administración no se hereda a beneficio de inventario».

A su parecer, los socialistas deberían «mirar al futuro», pero «no se han enterado ni entendido el resultado de las elecciones» y ha preguntado a Pérez «por qué han perdido las elecciones», aseverando que «hay un Gobierno de cambio y nadie puede dudar de su legitimidad» porque «es el único posible» en función de los resultados electorales.

Azcón ha recalcado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó las elecciones generales del 23J por su interés, no el de España. «En eso de no dar la cara aún no he llegado y algunos se van a cansar de verme», ha expresado.

Relato del miedo

Para Azcón, el PSOE quiere «liderar dentro de la izquierda el relato del miedo» diciendo que «vienen tiempos peores», pero «Aragón es una sociedad madura, tiene personalidad y criterio propios».

«Vamos a oírles hasta el argumentario de Pedro Sánchez», ha vaticinado el candidato a la Presidencia, y ha apelado a su gestión como alcalde de Zaragoza para afirmar que con él no hay menos libertad ni menos servicios públicos, obteniendo el centro derecha «un resultado histórico» en las elecciones del 28M.

Los socialistas «se van a encontrar con un muro infranqueable: el sentido común de los aragoneses», ha continuado Azcón, ironizando al decir que él no ha cambiado «de opinión».

«Aquí no hay nadie que venga de ninguna estirpe», ha espetado Azcón a Pérez en alusión a los diputados que le apoyan, indicando que todos son trabajadores y recalcando que sus votos también son de trabajadores, para agregar que 15.000 aragoneses «han tenido que hacer la declaración de la renta gracias al infierno fiscal», aunque inicialmente estaban exentos por tener rentas bajas.

Trasvase del ebro

Sobre el trasvase del Ebro, Azcón ha aseverado que «no es verdad» que su Gobierno lo apoye, ha hecho notar que si se aprobará en un hipotético caso lo haría el Gobierno de España y ha echado en cara a los socialistas que cuentan «algo que no es verdad», tras lo que ha considerado que la mayor amenaza para el Ebro son los socialistas, en referencia a que Junts «reclama la gestión del tramo catalán del Ebro».

«El trasvase del Ebro no se va a producir», ha proclamado Azcón, quien ha preguntado a Pérez si está dispuesta a que el Gobierno central conceda a la Generalitat de Cataluña la gestión del tramo catalán del Ebro, «la mayor amenaza».

Ha propuesto que las Cortes respalden un documento para mejorar la sanidad. También ha dicho que Puigdemont ofrece «un problema» de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, en alusión a la petición de Junts de condonación de una parte de la deuda catalana del FLA y ha preguntado a Pérez si el PSOE Aragón va a apoyar un sistema de financiación que dé prioridad a algunas regiones. Ha preguntado si el PSOE Aragón «se va a plegar a Pedro Sánchez o va a tener voz propia» en materia de financiación autonómica.

En su segunda intervención, Azcón ha puesto de relieve «la profunda deslealtad» del PSOE hacia el PAR, que ha sido «su socio de gobierno», lo que «retrata» a los socialistas.

Azcón ha recordado que la fábrica de baterías de Volkswagen no ha llegado a Aragón, lo que ha atribuido a que Pedro Sánchez «prefirió a los valencianos» y el proyecto de la fábrica de baterías de Tata «es un fracaso del Gobierno de España».

Violencia machista

«No veo al PP derogando ninguna ley que tenga que ver con la violencia de género», ha aseverado el candidato, quien ha apuntado que el pacto de gobierno con VOX reclama medidas más duras para los agresores.

Además la Ley del Solo Sí es Sí es «el mayor ataque, una lacra» para los derechos de la mujer porque «ha permitido que violadores y pederastas salgan antes de la cárcel, con sus votos», los del PSOE.

Ha subrayado que el Gobierno de Lambán recortó el presupuesto de sanidad en 2022, despidiendo a 2.600 profesionales de la sanidad, lo que «no van a poder explicar», tras lo que ha criticado la gestión del transporte sanitario urgente.

También ha dicho que Pedro Sánchez ha mejorado el 23J los resultados electorales del PSOE Aragón el 28M. «¿En manos de quién está el PSOE en Aragón?», se ha preguntado Azcón, reivindicando su «voz propia» en el PP regional.