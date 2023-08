Una lona en Chamberí recuerda a Joaquín Sorolla, vecino madrileño que "robaba" a la naturaleza su luz y color

Una lona en la fachada de la Junta Municipal de Chamberí recuerda desde este miércoles al pintor Joaquín Sorolla, vecino madrileño que «robaba» a la naturaleza su luz y color y del que este año se conmemora el centenario de su fallecimiento.

El concejal de Chamberí, Jaime González, ha sido el encargado de descubrir la lona 'Paseo en la Orilla del Mar' y ha destacado que el artista es «un referente del distrito y un ejemplo de la cultura española y madrileña». Asimismo, ha detallado que llenarán de lonas el distrito para que los vecinos y turistas conozcan la obra y vida del pintor.

González ha estado acompañado por el delegado de Política Social, Familia e Igualdad, José Fernández; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; el concejal del distrito de Moratalaz, Ignacio Pezuela; el concejal del distrito de Latina, Alberto González; y la coordinadora del Centenario Sorolla, Acacia Sánchez.

«Sorolla no sólo es un español universal o un valenciano universal, sino también un madrileño y un castizo del distrito de Chamberí. Quien no conozca la Casa Museo de Sorolla comete un error en su vida porque merece la pena. Como dijo Vicente Blasco Ibáñez, lo de Sorolla no es pintar, es robar a la naturaleza la luz y los colores», ha señalado Fernández.

El delegado de Política Social, Familia e Igualdad ha asegurado que la obra del pintor estará presente «a lo largo de la ciudad» y ha invitado a los madrileños a visitar las lonas que están en la sede de la Junta Municipal, en los centros de mayores Antonio Mingote y Santa Engracia, en la iglesia Santa Teresa y Santa Isabel y en todos los edificios municipales.

«Queremos sacar la cultura a los centro de mayores, educativos, parroquias, es decir, llevarlo a cada rincón del distrito. También habrá teatro, premios y muchas actividades en honor a este centenario de la mano de la Casa de Joaquín Sorolla. Nuestro compromiso es que las generaciones futuras conozcan su legado», ha aseverado González.

Por su parte, la coordinadora del Centenario Sorolla ha recordado que el museo dedicado a Joaquín Sorolla es el cuarto espacio más visitado de la capital y que este año esperan recibir a 300.000 personas.

Además, ha señalado que, aunque el artista era valenciano de nacimiento, «siempre se consideró madrileño de adopción por los más de casi 40 años que pasó en la capital y, sobre todo, por el barrio de Chamberí, donde tuvo diversas residencias».

Sánchez ha recalcado que Sorolla es «el vecino más ilustre que Chamberí ha tenido a nivel artístico» y ha pedido a los madrileños y turistas que estén presentes en las actividades especiales que ha programado el Museo Sorolla para este jueves, como una ofrenda floral con el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, entrada gratuita a la Casa Sorolla y microconciertos.