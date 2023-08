La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Alós, ha opinado, tras escuchar el discurso pronunciado por el candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma, el 'popular' Jorge Azcón, en el pleno de las Cortes regionales para su investidura, que éste ha puesto «la base de lo que va a ser un gobierno sólido y estable» y también ha confiado en que, en esta nueva legislatura, el Parlamento regional «deje de ser un rodillo».

En rueda de prensa, tras el discurso de Azcón, Alós ha mencionado el acuerdo de PP con VOX y Partido Aragonés, las dos primeras formaciones serán las que integrarán el gobierno, ha dicho, mientras que con el PAR se ha suscrito un acuerdo programático «que nos da la garantía de fortaleza, solidez y estabilidad a un gobierno para cuatro años».

Sobre la posibilidad de que los aragonesistas se integren en el Gobierno de Aragón a través de la gestión de direcciones generales, ha apuntado que cuando Azcón conforme el gobierno, «se verá si hay alguna opción de poder incorporar a otra formación política, como es el PAR, a la parte de su gobierno, pero ya dejamos claro que el Consejo de Gobierno va a estar formado por el acuerdo entre el Partido Popular y VOX».

Para la portavoz del PP, el candidato «ha desgranado los problemas reales que tienen en estos momentos los aragoneses y las soluciones que desde el próximo gobierno, en un esbozo general y con algunas medidas concretas, se plantean para resolverlos».

A su entender, uno de problemas fundamentales es «la fiscalidad que soportan los aragoneses, que es injusta, por excesiva, porque pagan más impuestos que el resto de los españoles y eso resta posibilidades, oportunidades para desarrollar su vida de una forma más eficaz».

Estado del bienestar

Alós ha esgrimido que el otro problema central es «cómo se encuentra nuestro estado de bienestar», después «de que el mantra de la izquierda de que hay que pagar muchos impuestos para tener buenos servicios, con el gobierno que hemos vivido en estos últimos años, se ha roto», puesto que en esta comunidad autónoma «se pagan muchos impuestos y se tienen a día de hoy malos servicios».

La diputada ha considerado que, en el ámbito de la sanidad, Azcón ha hecho «un análisis claro de los problemas más inmediatos que hay que resolver», como la mejor dotación en ambulancias para el Servicio de Transporte Sanitario Urgente, «en el cual hay que acometer la mejora de ese contrato en toda la amplitud que permita, porque ahora es imposible echarlo atrás, para poderlo mejorar y dar garantía a todos los aragoneses, vivan donde vivan, de que van a poder tener un transporte sanitario urgente adecuado para salvar su vida, en caso de que sea necesario».

La portavoz del PP se ha referido, asimismo, a las listas de espera y las soluciones que se plantean, de un modelo educativo «basado en la libertad, en la excelencia y sobre todo en la calidad educativa, que evite el fracaso escolar, que no es de los alumnos, sino del sistema», así como la gratuidad progresiva de la educación de 0 a 3 años, «como mejor medida de conciliación», y también la implantación progresiva de la concertación del Bachillerato «ahí donde sea posible».

Además, Azcón ha propuesto «afrontar la situación precaria en la que se encuentra el profesorado en nuestra comunidad, tanto en el ámbito salarial, como en la interinidad», ha apostillado la diputada.

Despoblación

La parlamentaria 'popular' ha dicho que la lucha contra la despoblación «es una cuestión trasversal», que tiene que ver con la mejora, sobre todo, «de los servicios que se prestan en el mundo rural» y el candidato ha abordado la mejora de carreteras, «con el anuncio de que se va a seguir adelante con la licitación del concurso que ya está en marcha que, aunque no es el que hubiera hecho el Partido Popular, es lo más eficaz en estos momentos, porque si no la solución sería mucho peor, dado que durante todos estos años, no se ha invertido prácticamente nada en las carreteras de Aragón, y eso nos lleva a estar en la peor situación de las carreteras de España».

Alós ha mencionado otras medidas, como la mejora de la conectividad; la fiscalidad diferenciada para el mundo rural y defender al máximo las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel «y dejar atrás la forma cicatera en la que las ha aplicado el Gobierno de España»; el turismo y el desarrollo de la nieve.

Oferta de pactos

La portavoz del PP ha destacado la oferta de pactos que ha realizado Azcón para lograr en las Cortes de Aragón, recuperando «el protagonismo que necesitan, merecen y habían perdido».

Alós se ha referido, en concreto, a los que Azcón ofreció cuando fue elegido presidente del Partido Popular de Aragón, desde la oposición, a presidente de la comunidad, el socialista Javier Lambán, en materia de financiación autonómica y por la sanidad.

«Ahora, desde el Gobierno, quiere que entren todas las fuerzas políticas y, sobre todo, esperando cuál es la respuesta del PSOE, podamos unir fuerzas para llevar a cabo esos dos pactos», en un momento en el que es más importante que nunca porque «tenemos amenazas encima de la mesa, por lo que estamos viendo en estos últimos días, de las exigencias que desde el ámbito independentista se están poniendo para hacer presidente a Pedro Sánchez».

«Los aragoneses, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, y ha dejado patente en su discurso el candidato, no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie y por eso es importante hacer un frente común en Aragón para defender el interés de los aragoneses, también en el ámbito de la financiación autonómica, porque, al final, lo que se lleven otras comunidades autónomas, lo acabaremos pagando también todos los aragoneses», ha esgrimido.

Ha abogado, así, por negociar en esta legislatura «con todas las fuerzas políticas que quieran hablar con el Partido Popular y con el futuro Gobierno de Aragón, porque, como ha dejado patente el candidato en su discurso, empezamos una etapa de cambio donde también las formas van a cambiar, donde esperamos que las Cortes dejen de ser un rodillo para ser lo que debe ser, un espacio de debate, de entendimiento, de escucha y de consenso».