Rovira sobre el acuerdo de plantillas: "Es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botànic en la Conselleria"

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha afirmado, sobre el acuerdo de plantillas firmado recientemente por el anterior gobierno autonómico y los sindicatos docentes, que «es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botànic en esta Conselleria».

Así lo ha declarado el nuevo responsable de la política educativa del Consell, quien, en una entrevista concedida a Europa Press, ha dicho que los actuales gestores heredan «un acuerdo de plantillas no presupuestado, de 134 millones».

«Lógicamente lo aplicaremos, pero habrá que ver si es necesario o no, porque a mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto profesor, especialmente en Secundaria», ha manifestado.

Rovira mantiene que «las plantillas deben ser las adecuadas». «Ni un profesor menos de los necesarios, ni un profesor más de los necesarios, porque aquí gestionamos los impuestos de los valencianos y eso es sagrado», ha sentenciado.

Y ha agregado: «Parece que el esfuerzo que ha hecho el Botànic en los últimos meses, cuando quizá el sentir general en la sociedad era que se hiciera en Atención Primaria sanitaria, lo han hecho sobre todo en Educación Secundaria. ¿Por qué? Habría que preguntarle a ellos. Pero parece que el sentir de la sociedad no estaba pidiendo más profesores, estaba pidiendo más asistencia primaria. Habrá que preguntarles por qué no han incrementado las plantillas en asistencia primaria sanitaria y sí en educación. Esa respuesta no la tengo yo».

En esta línea, ha insistido en que «se estudiará y analizará» la situación. «Y veremos», ha apostillado.

El acuerdo de plantillas firmado por los anteriores representantes de la Conselleria de Educación y de los sindicatos afecta tanto a Infantil como a Primaria, Secundaria o Formación Profesional y, entre otras cuestiones, prevé un incremento de personal en los próximos cursos. Finalmente, se tramitó con rango de decreto y no de orden.

La previsión es que se creen unos 5.000 puestos de trabajo docente, en el caso de Secundaria se traduce en un aumento en los próximos dos cursos de más de 1.900 profesores en los institutos.