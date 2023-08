Mazón rechaza que la reforma de la financiación sea un "mercado persa" e insiste en la "excepcionalidad" valenciana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado que la reforma del sistema de financiación se convierta en un «mercado persa» y ha insistido en que el nuevo modelo atienda a la «excepcionalidad» de la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado Mazón este lunes en Elche, donde ha insistido en su preocupación porque esta negociación se convierta en «una batalla de esgrima entre los egos de los presidentes autonómicos» ni que quede vinculada a «investiduras más o menos posibles», así como que se negocie en «el cuarto oscuro de ningún separatista».

«Estamos hablando de la sanidad de la gente, estamos hablando de los servicios sociales de la gente, estamos hablando de la educación de la gente y que hay comunidades, especialmente la Valenciana, que están en una situación de excepcionalidad. Solo hay una que es la última, que es la valenciana; sólo hay una que haya sido durante tanto tiempo la ultima, solo hay una a la que no se le ha arbitrado ningún sistema ni de nivelación ni de compensación ni de nada que se le parezca, que es la valenciana», ha señalado.

Para Mazón, hay que abordar esta cuestión «con responsabilidad». «No hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado, no hay una propuesta encima de la mesa, hay chascarrillos de mercado persa electoral que vuelven a sonarnos desgraciadamente a conversaciones en cuartos oscuros con los separatistas que quieren los Países Catalanes», ha señalado.

El también líder de los 'populares' valencianos ha señalado que el Gobierno «lleva demasiado tiempo sin decir nada». "Hace unos años habló de una propuesta a la que llamó esqueleto. Como todo el mundo sabe, lo único que hizo bien fue ponerle ese nombre, porque aún nos dejaba

Por último, ha rechazado el «mercadeo» y ha insistido en que exista un «reconocimiento de la excepcionalidad valenciana» y una «propuesta seria en el marco donde estemos todos y no sólo unos privilegiados que son los que parece que sean dioses de un parnaso especial».

«A eso no vamos a jugar, porque, insisto, no está mi honorabilidad aquí, no está si gano o pierdo yo a nivel personal, aquí está la sanidad de los valencianos, está la educación de los valencianos, están los servicios sociales de los valencianos, y con eso sí que no vamos a permitir que se juegue en ningún cuarto oscuro de ningún separatista», ha manifestado.