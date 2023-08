Distrito único, enseñanza 0-3 gratis y FP "conectada a la empresa", primera hoja de ruta de la Conselleria de Educación

La vuelta al distrito único escolar, la gratuidad de la enseñanza de Infantil en el tramo de 0 a 3 años y una Formación Profesional «conectada» con la empresa y que ahonde en el modelo alemán marcan los primeros objetivos de la hoja de ruta del nuevo conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Así lo ha destacado el responsable de la política educativa del Consell, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha confirmado cambios en el decreto de admisión de alumnos para materializar el regreso del distrito único de oferta de plazas escolares. Con la aplicación de esta medida, que ya se implantó en un anterior gobierno del PP, se pretende favorecer «la libertad de elección de centro por parte de las familias», ha declarado.

Asimismo, el conseller ha recalcado que uno de los compromisos electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era la gratuidad de la enseñanza en el tramo de 0 a 3 años. Para avanzar en esta dirección, el titular de Educación se ha mostrado dispuesto a explorar todas las alternativas, ya que se ha definido como un gestor «sin taras ideológicas».

En este punto, ha incidido en que lo importante es que se garanticen las condiciones de calidad de las 'escoletes'. «Y si esa aula es pública, con un concierto, con una guardería privada..., me da igual». «Yo no tengo taras ideológicas. El Botànic sí las tenía; Compromís sí las tenía porque entendía que lo público es solo aquello prestado por funcionarios de carrera, no por otro tipo de acuerdo, concierto y demás», ha razonado.

«Creo que la educación tiene que ser neutra y, entonces, no debe contener ideología de ningún bando. La educación tiene que ser enseñar Matemáticas, enseñar Ciencias Sociales o enseñar Historia desde un punto de vista neutro», propugna.

En tercer lugar, ha aludido a la Formación Profesional, que, según ha resaltado, se va a convertir en un «eje clave» del departamento, más aún teniendo en cuenta que ahora incorpora las competencias de formación, tanto reglada como la ocupacional dentro de Labora.

La intención, ha añadido, es que «esos dos modelos aumenten su integración». «El modelo dual de FP que se ha planteado (y que entre otras cuestiones incluye más prácticas) --ha expuesto-- es una copia del modelo alemán y, a lo mejor, hay que intentar copiarlo un poquito mejor».

No obstante, ha reconocido que «parece que es un modelo que está teniendo sus frutos y habrá que seguir avanzando en ello, sobre todo con un contacto permanente con los empresarios». En esta línea, ha abogado por intensificar la «conexión» entre formación y empleabilidad a través de una Conselleria que ha definido como «la del futuro».

Estructura "más coherente"

Preguntado por su opinión sobre la configuración de las áreas de gobierno de Educación y Cultura --que en otros momentos han ido juntas pero que en este Consell se han desgajado en el departamento que dirige Rovira y en la Vicepresidencia y Conselleria de Cultura y Deporte a cargo de Vicente Barrera (Vox)-- ha considerado que este diseño es «más coherente».

Por último, el dirigente autonómico se ha referido a la situación de incertidumbre en España tras las elecciones del 23J. Rovira ha comentado que si finalmente la presidencia recayera en los 'populares' se podrían hacer «algunos retoques» a la reforma educativa.

Sin embargo, se ha mostrado de acuerdo con las opiniones de personas «que aman la educación» y que creen que es «una barbaridad cambiar tantas leyes educativas».

Por ello, se ha mostrado favorable a que representantes del PP y del PSOE --«los nacionalistas también tendrían que estar, pero principalmente del Partido Popular y del PSOE», ha apuntado-- llegaran a un acuerdo y que fuera sostenido en el tiempo.

«De las cosas más sensatas que he oído de la educación es que tiene que haber una estabilidad en la legislación educativa. No es bueno que cada gobierno que entre haga una ley educativa nueva», ha zanjado.