El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón ha sostenido que la falta de Gobierno en la comunidad impide que se contraten más de 400 vacantes del ámbito de la Educación Especial que se destinan todos los cursos a los centros educativos.

Esta situación supone un «perjuicio» al personal interino que está pendiente de los plazos de solicitud y al propio sistema educativo al no poder disponer de todo el personal contratado en el mes de septiembre al inicio del curso escolar, ha indicado el sindicado en nota de prensa.

En total, más de 400 vacantes de Auxiliar de Educación Especial, Fisioterapeutas, Auxiliares de enfermería destinados cada curso, de manera temporal, a los centros de educativos están sin designar y tampoco se ha iniciado el proceso de llamamiento una vez comenzado el mes de agosto.

Estas plazas, que no son vacantes de plantilla, están vinculadas a un 'contrato-programa' que debe de aprobar el Consejo de Gobierno, y que el Ejecutivo autonómico en funciones no tiene la potestad para darle el visto bueno. Por ello, «esta situación está ocasionando un perjuicio al personal interino que lleva todo el verano pendiente de la publicación de la oferta con el riesgo de no poder estar disponible durante el plazo de solicitud influyendo en sus vacaciones, vida y conciliación», ha comunicado CCOO.

Los llamamientos y contratación de estas profesionales «precisan de unos tiempos mínimos desde la publicación de las plazas y la convocatoria web --en caso de auxiliares de educación especial--, presentación y firma de nombramientos, así como pasar un reconocimiento médico previo». «En los plazos actuales se pone en riesgo alcanzar el objetivo de tener a todo el personal contratado en septiembre», se ha apuntado.

«Desde la Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón entendemos que ni la calidad educativa, ni el alumnado con Necesidades Educativas Especiales, ni los profesionales interinos son responsables, ni deben ser rehenes del juego con los tiempos políticos, y que el curso 2023/24 debe comenzar con los refuerzos necesarios en los centros educativos aragoneses», ha concluido la nota.