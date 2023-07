Ibercaja ha finalizado el primer semestre de 2023 con un beneficio neto de 192 millones de euros, un 70,2% más que el obtenido hasta junio de 2022, impulsado por el positivo comportamiento de los ingresos recurrentes en un entorno de subida de tipos de interés, según ha informado la entidad este viernes.

Se trata del mayor beneficio neto obtenido por el banco en un primer semestre desde 2014 y supone un «relevante avance estructural» en su rentabilidad, impulsado por el aumento del margen de intereses, que crece un 48,7% sobre el importe obtenido en los seis primeros meses del pasado año, hasta los 321 millones, el dinamismo comercial y la «fortaleza» de su balance.

Con este aumento de los ingresos recurrentes y unos gastos contenidos, Ibercaja ha incrementado un 47,1% el beneficio antes de provisiones frente al primer semestre de 2022, alcanzando los 270 millones de euros.

Ibercaja presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español. La tasa de mora del banco se situó en el 1,6% a cierre de junio, lo que supone un diferencial de 194 puntos básicos respecto a la media del sector; y el grado de cobertura de los dudosos alcanzaba el 91,6%. En cuanto a los activos problemáticos, que incluyen dudosos y activos adjudicados, se redujeron en un 3,3%, hasta 882 millones de euros en el semestre. El ratio de estos activos problemáticos se mantiene en el 2,9% y el grado de cobertura aumenta hasta el 77,7% en el semestre.

El ratio de capital CET1 'fully loaded' aumentó en el semestre hasta el 12,7%, y el ratio de capital total 'fully loaded' se situó en el 17,4%, ambos en línea con el objetivo de la entidad y preservando una «importante holgura» frente a los mínimos establecidos por los reguladores.

Las formalizaciones de préstamos y créditos suman 3.139 millones de euros en el primer semestre, volumen similar al mismo periodo del año anterior, a pesar del entorno de incertidumbre, que ha retraído las decisiones de inversión a largo plazo empresariales, y de aumento de tipos de interés, que ha ralentizado la compra de viviendas por parte de las familias, según explica el propio banco.

La cartera de préstamos brutos (ex repos) asciende al finalizar junio a 29.217 millones, manteniéndose sin variaciones relevantes respecto al cierre de 2022. Con ello, la entidad mantiene la cuota de mercado estable tanto en crédito a hogares como a empresas.

Cifras históricas

Los recursos de clientes de Ibercaja han crecido en el semestre un 0,6%, hasta los 69.417 millones de euros, debido al comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida, que alcanzan cifras históricas, y a la recuperación de las rentabilidades positivas de los activos gestionados. Frente al saldo de cierre de 2019 y tras el fuerte crecimiento experimentado durante la pandemia, los recursos de clientes han aumentado más de 8.700 millones, un 14,5%.

El Banco informa de que sigue focalizado en la diversificación de los recursos de sus clientes hacia productos de mayor valor añadido, como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, que ya representan el 51,1% del total de estos recursos; y la coyuntura de tipos de interés, que ha impulsado el margen de interés un 48,7% hasta los 321 millones de euros, han permitido unos ingresos recurrentes de 596 millones de euros, un 27,7% por encima del mismo periodo del año anterior.

Las nuevas entradas a fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro han sumado 3.144 millones de euros entre enero y junio, cifra récord que ha llevado a alcanzar un nuevo máximo histórico de activos bajo gestión y seguros de vida de 35.450 millones de euros en junio, un 12,0% más que a cierre de 2022.

Las aportaciones a fondos de inversión suman 2.370 millones en el semestre, obteniendo el banco el 16,9% del total del sistema; y el saldo gestionado avanzó un 14,9%, consiguiendo una cuota de mercado del 6,3%, lo que supone un aumento de 45 puntos básicos entre enero y junio. Este diferencial dinamismo ha permitido al Banco sumar 45 puntos básicos de cuota de mercado en estos seis meses, hasta el 6,3%, constituyendo un nuevo hito.

En este periodo, vuelve a destacar el excelente comportamiento de las zonas de expansión consolidadas de actuación de Ibercaja, ya que el volumen de aportaciones procedente de Madrid, Arco Mediterráneo, Andalucía y Extremadura supone ya más del 40% del total de las entradas.

Además, la evolución de toda la gama de fondos de inversión de Ibercaja ha permitido a los partícipes recuperar la senda de las rentabilidades positivas, después del comportamiento negativo que caracterizó a los mercados financieros en 2022. Así, en los últimos 12 meses el conjunto de los fondos del Banco acumula una rentabilidad media del 3,76%.

Por otro lado, la actual coyuntura de tipos de interés ha favorecido que la entidad siga actualizando su oferta de seguros de vida ahorro. La cuota de mercado de estos productos ha aumentado 27 puntos básicos en el año, hasta el 3,7%.

La nueva producción de seguros de riesgo, por su parte, ha tenido un desempeño positivo, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 7,0% interanual. La cartera de estos seguros crece en el semestre un 4,9% interanual, hasta los 150 millones (6,5% en no vida y 1,0% en vida riesgo).

App de banca móvil

Los usuarios de la App de Ibercaja de banca móvil se incrementaron en un 11,3% desde junio del pasado año, hasta 700.000, y los clientes digitales alcanzan ya el 61,8% del total, siendo 934.000 los que han utilizado alguno de los canales no presenciales en el último mes, frente a los 766.000 de 2019.

Las ventas que el Banco realiza a través de sus canales no presenciales suponen el 40,5%, destacando entre ellas la contratación de hipotecas, que representa un 29,8% del total y la de seguros de riesgo, que es del 9,0%.

Ibercaja es también la segunda entidad financiera, entre las nueve valoradas, que tiene una mejor puntuación en el Índice General de Satisfacción elaborado por BMKS en junio de 2023.

El margen de intereses alcanza los 321 millones

El margen de intereses obtiene un incremento del 48,7% respecto al primer semestre del pasado año y alcanza los 321 millones, impulsando el crecimiento de los ingresos recurrentes un 27,7% interanual, hasta 596 millones de euros.

La rentabilidad de la cartera de crédito se sitúa en el 3,0% en el segundo trimestre del año.

La estrategia de Ibercaja de diversificación del ahorro de sus clientes hacia la gestión de activos y seguros de vida permite mantener niveles contenidos del coste del ahorro minorista. Con ello, el margen de clientes se sitúa en el 2,8% en el segundo trimestre y ello implica una mejora de 156 puntos básicos en términos interanuales. Las comisiones de los primeros seis meses, 221 millones de euros, suponen un retroceso del -1,2% interanual.

Las comisiones no bancarias ceden un millón de euros, un -0,6%, respecto a los seis primeros meses del año pasado, derivado de la evolución de los mercados financieros en 2022.

La evolución de los ingresos recurrentes permite compensar en el margen bruto, que crece un 22,0% hasta 566 millones de euros, el impacto del gravamen temporal establecido por el gobierno, que Ibercaja contabilizó en el primer trimestre del año por 28,9 millones de euros.

Los gastos recurrentes han aumentado un 5,5% interanual debido, principalmente, al aumento de los costes de personal que se han incrementado en 11 millones, un 6,5% interanual. Ibercaja realizaba en febrero el pago de 6 millones de euros a su plantilla como compensación por los efectos de la inflación sobre sus salarios. Sin contar este impacto, los gastos de explotación aumentan un 3,3% interanual.