Espadas achaca a la Junta un "abuso" de la contratación de emergencia y Moreno rechaza su "sospecha de irregularidades"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicaciones por lo que entiende que ha sido un «abuso» en las contrataciones de emergencia en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el jefe del Ejecutivo andaluz le ha respondido criticando que lance «sospecha de irregularidades».

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el también presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, ha hablado de un «abuso de la contratación de emergencia» por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la «derivación importante de recursos públicos» a la sanidad privada en esta comunidad.

El líder socialista ha advertido de que se trataría de «un montante económico importante», que «desde enero de 2021 hasta mayo de 2023 puede rondar una cifra de en torno a 243 millones de euros que se han ido adjudicando a través de contratos, de prórrogas, de adendas que entendemos no han seguido el procedimiento oportuno y que además se han hecho fuera de la normativa legal».

Al respecto, Espadas ha aludido a una instrucción de la Consejería de Hacienda de mayo del 2021 con la que se «desautorizaba que se pudiera seguir contratando por emergencia» en el marco de la pandemia de Covid-19, de forma que la contratación de la Junta debería a partir de entonces haber «recuperado su carácter ordinario» y llevarse a cabo «con concurrencia, con publicidad y de manera normal».

Frente a ello, Juan Espadas ha denunciado que «el Portal de Transparencia es lo más opaco que tiene» el Gobierno andaluz y ha pedido al presidente que se haga público el informe de la Intervención sobre la fiscalización de los contratos de emergencia del año 2020, porque «no decían la verdad, porque hemos constatado que existía una opinión no favorable de la Intervención» respecto a esas contrataciones del SAS.

El líder socialista ha abundado que desde el año 2020 ya aparecen cuestiones que después serán «crónicas dos años después de que acabara la contratación Covid». «No se han hecho las cosas bien y se saltaron todos los conceptos por los que se podría contratar de emergencia», ha aseverado el secretario general socialista, para quien «detrás de todo esto está el uso y abuso de las contrataciones a dedo, del que salen beneficiaros muy concretos», ha advertido.

Espadas ha manifestado al hilo de ello que en algunas de las prórrogas se han detectado compras de material sanitario a la empresa Far-Andalus, S.L. que «hasta ahora habían ocultado, una empresa que tiene entre sus directivos al vicepresidente del PP en Granada y a otro dirigente de su partido, candidato en la lista electoral de Atarfe en mayo, que ya tuvo que declarar ante la Fiscalía por el 'caso Maletines', por el intento de cobrar cinco millones en comisiones».

Por eso, Espadas ha dicho que el Grupo Socialista quiere conocer con exactitud cuántos contratos y por qué importes se hicieron con empresas como Far-Andalus y Torroval.

Respuesta de moreno

El presidente de la Junta ha respondido a Espadas que ha tenido «toda la facilidad del mundo» para acceder al referido informe de la Intervención, a diferencia de lo ocurrido «en épocas anteriores», cuando «durante décadas donde salían por las esquinas irregularidades, sospechas y actuaciones judiciales» que afectaban a los entonces gobiernos socialistas.

Además, Moreno ha remarcado que los consejeros de Salud, Presidencia y Hacienda «han dado extensa explicación en el Parlamento por los contratos de emergencia» en distintas comparecencias, y ha insistido en ofrecer a Espadas la posibilidad de elegir al consejero que considere que es «el responsable» o el que tiene más información sobre esta cuestión para reunirse con él y «aclararle lo que considere que deba ser aclarado».

«Por tanto, máxima cooperación, máxima colaboración por parte del Gobierno» andaluz para resolver «todas las dudas que usted tenga», le ha trasladado Moreno a Espadas antes de reivindicar la actuación de su gobierno en esta materia y de defender que ha realizado contratos de emergencia «al amparo de la legalidad vigente y con total transparencia».

En esa línea, ha subrayado que «desde 2019 venimos implementando mejoras de gestión, de control y transparencia en los procesos de administración en contratación», y ha detallado que, según los datos de los que dispone, los contratos de emergencia realizados por el SAS ascendieron a 965 entre mayo de 2020 y mayo de 2022, de los que 954 fueron «como consecuencia de la pandemia Covid-19».

Moreno ha remarcado que «todos estos contratos han sido publicados en el Portal de Transparencia, y las daciones de cuenta de los mismos en la sesión de transparencia del Consejo de Gobierno, a diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores», según ha apostillado el presidente, que al respecto ha denunciado que, «en el ámbito sanitario, hasta el 2018 sólo se publicaba en el portal de transparencia entre el 10 y el 15% de la contratación de emergencia», mientras que «ahora se publica el 100% de las contrataciones».

El presidente ha defendido además que, durante la pandemia, «lo importante era salvar vidas», y ha recordado que la Fiscalía «pidió explicaciones» al Gobierno de Pedro Sánchez «por utilizar la fórmula de los contratos de emergencia» también durante la pandemia.

Moreno ha justificado que «muchos» de los «contratos de refuerzo de servicio, de pruebas diagnósticas, de operaciones quirúrgicas, se prorrogaron tras una fuerte demanda» derivada de la pandemia, y que «el propio SAS ha sido el que nos ha manifestado la necesidad de prorrogar estos servicios por sobrecarga en la red sanitaria».

Además, el presidente ha señalado que su gobierno «nunca dio un paso sin contar con los informes favorables de la propia asesoría jurídica sanitaria», y ha acusado a Espadas de no estar «bien informado» o de «faltar a la verdad» en el Pleno anterior cuando advirtió de un informe «desfavorable» de la Intervención de la Junta que en realidad fue «favorable aunque con salvedades» en su versión definitiva, según ha puntualizado.

Recomendación a espadas

Moreno ha sugerido a Espadas que «piense quién le está recomendando» que pregunte por esta cuestión, «porque a lo mejor quien se lo está recomendando le quiere a usted fuera» de su grupo parlamentario, según ha advertido el presidente al dirigente socialista, a quien ha afeado «infundir sospechas de corrupción sobre empresas» y sobre una administración después de que el PSOE-A dirigiera el gobierno sobre el que pesa «el caso de corrupción más grande de la historia de Andalucía», en alusión al de los ERE fraudulentos.

Moreno ha añadido a Espadas que «en la gestión pública hay que ser prudente», y «no es bueno levantar bulos ni buscar donde no hay». «Si usted tiene algún problema o alguna duda, por supuesto vamos a colaborar», y «si no le convence nada» de lo que le ofrece, «siempre tiene la posibilidad de acudir a la Justicia a reclamar» por lo que considere que no se ha hecho bien, ha trasladado Moreno a Espadas.

«Pero, con la máxima honestidad, le digo que no creo que viniendo de su grupo, con todo lo que queda por juzgar, no creo que sea sensato ni que sea eficiente que usted venga aquí a deslizar sospecha de irregularidades», ha concluido indicando el presidente de la Junta al jefe de la oposición.