La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que haya sido parte de la «estrategia trumpista del» Partido Popular en España, llegando a poner las instituciones andaluzas «al servicio» de la formación que lidera Alberto Núñez Ferijóo. Ha criticado que Moreno ponga en cuestión la legitimidad de Pedro Sánchez para intentar formar gobierno, pese a que el PSOE haya sido la segunda fuerza en las elecciones generales, cuando él llegó en 2019 a la Presidencia de la Junta habiendo «perdido» los comicios autonómicos de diciembre de 2018.

El resultado de las elecciones generales ha centrado el debate entre Moreno y Nieto en la sesión de control del Pleno del Parlamento. El presidente ha manifestado que espera que Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado las elecciones generales, pueda ser finalmente investido presidente del Gobierno y se «eviten castigos injustos e innecesarios» para Andalucía como los que se han producido bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moreno ha alertado de que si Sánchez finalmente pacta con ERC, EH Bildu, Junts y PNV para hacer posible su investidura, «veremos cómo se privilegia a unos ciudadanos españoles y no va a ser Andalucía la ganadora». Esos partidos, según ha apuntado, no van a dar «nada gratis» y van a pedir peso territorial, influencia e inversiones en sus territorios, lo que no va a ser bueno para los andaluces.

Juanma Moreno ha reprochado a Inmaculada Nieto su «defensa a ultranza» de Pedro Sánchez cuando no es militante del PSOE, y ha querido dejar claro que su Gobierno, en ningún momento, ha contribuido a la «crispación».

Ha manifestado que el hecho de que el PP-A haya ganado tres elecciones consecutivas en esta comunidad, las autonómicas de 2022, las municipales de mayo de este año y las generales del pasado domingo (duplicando los votos respecto a las generales de noviembre de 2019), es un «refrendo clarísimo» a las políticas de su Gobierno.

Por su parte, Inmaculada Nieto ha acusado a Moreno de utilizar las

instituciones andaluzas para ponerlas a «disposición de la estrategia» del PP, y de «reproducir muchos de los bulos y mentiras» que han llevado a generar crispación social por parte del Partido Popular.

«Ha sido parte de la estrategia trumpista del PP», ha dicho Nieto al presidente, al que ha reprochado que no haya «reflexionado nada sobre el reproche social y la movilización progresista» que se produjo en las elecciones generales en contra de la estrategia del PP, porque sigue acusando a Sánchez de querer «retorcer las pautas normales» de la democracia con su intento de conformar un gobierno mediante el diálogo con otras formaciones.

Ha recordado a Moreno que perdió las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 y aún así llegó a la Presidencia de la Junta en virtud de un pacto de gobierno con CS y de un acuerdo de investidura con Vox. Nieto ha mostrado ante el Pleno una fotografía en que Moreno y el exlíder andaluz de Vox Francisco Serrano suscriben ese acuerdo.

Se ha mostrado convencida de que la gente no tiene «miedo», sino «alegría» ante la posibilidad de que se reedite el actual Gobierno de coalición en España porque no se van a eliminar derechos sociales y no habrá ni «censuras ni oscuridades».