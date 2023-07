El PSOE de Andalucía ha urgido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a «ponerse a gobernar» y a «trabajar por los andaluces» tras la «cura de humildad» que, en su opinión, han supuesto para el PP las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio.

Así lo ha trasladado la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que ha iniciado celebrando la «tranquilidad» que da «saber que la mayoría de españoles ha dicho que 'no'» el 23J «al machismo, a los racistas, a los homófobos, a los mentirosos, a los que han hecho de la política un cuadrilátero permanente donde vale todo».

Tras ello, la también portavoz parlamentaria del Grupo Socialista ha llamado la atención sobre el «silencio» del presidente del PP-A, Juanma Moreno, tanto la noche del 23J como la mañana del 24 de julio, después de haber estado «tan activo» en la campaña electoral, de erigirse como «el principal valedor contra el 'sanchismo'», y de haber «puesto las instituciones» andaluzas «y Canal Sur a disposición de la campaña del PP» y de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, según ha abundado.

Ángeles Férriz ha subrayado que, después de haber estado «todo el día» con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «en la boca», Moreno «no dijo ni mu» en la noche electoral, algo que la dirigente socialista ha considerado «entendible», porque el líder del PP-A «le había prometido a todo lo que le daba la vida a Feijóo que se iba a hacer 'un Moreno' en España» --en referencia a la posibilidad de ganar las elecciones con mayoría absoluta--, cuando «lo que ha terminado haciendo Feijóo es un Arenas» --en alusión al expresidente del PP-A Javier Arenas--, es decir, lograr una «mayoría relativa» en las urnas y un «fracaso absoluto» en las elecciones.

La portavoz parlamentaria socialista ha criticado también que este martes, «sin ni siquiera sonrojarse», y «en el mayor ejercicio de hipocresía y cinismo que se ha visto en la historia de Andalucía», Juanma Moreno defendiese que Sánchez «no podía gobernar este país porque había perdido las elecciones», cuando el líder del PP-A fue tras los comicios autonómicos de 2018 «el presidente con menos escaños de la historia de Andalucía», según ha enfatizado Férriz, que ha subrayado que Moreno cayó «derrotado» en aquella cita con las urnas aunque luego lograra ser investido presidente de la Junta con los apoyos de Ciudadanos y Vox.

"graves problemas" en andalucía

Tras el 23J, la vicesecretaria general del PSOE-A ha abogado por «esperar» a que Feijóo «intente formar gobierno», como se ha comprometido a hacer el líder del PP en tanto que candidato de «la lista más votada» en los comicios del domingo, a la vez que desde el Grupo Socialista han querido recordar a Juanma Moreno que «no es sólo el líder del PP» andaluz, sino también el presidente de la Junta, y «ya puede empezar a gobernar» tras las últimas elecciones, porque «sigue habiendo graves problemas» en Andalucía, según ha advertido.

La representante socialista ha aludido a cuestiones como que hay «2.000 clases menos» en la educación pública andaluza que «se ha cargado» el Gobierno de Moreno, lo que «está generando muchos problemas en muchísimos sitios», así como a la sequía, con «cada vez más pueblos que abren el grifo y no tienen agua», y a las listas de espera «disparadas» para acceder al sistema de Dependencia.

Además, la portavoz socialista ha alertado del «problema de ejecución» del Presupuesto de la Junta, con «muchísimo dinero metido en un cajón» sin gastar en cuestiones como el Bono de Alquiler Joven financiado con dinero transferido por el Gobierno, según ha abundado la dirigente del PSOE-A, que también ha llamado la atención sobre el «problema» que afronta la sanidad andaluza este verano con demoras de hasta «15 días para ver» al médico de cabecera, o con la falta de pediatras en «la mayoría de los pueblos pequeños y medianos», según ha denunciado entre otras cuestiones.

Ante este panorama, la vicesecretaria general del PSOE-A ha insistido en abogar por que, «una vez que hayan hecho la digestión de las elecciones generales», los dirigentes de la Junta se puedan «dedicar a Andalucía», porque «hasta ahora la única solución que ha aportado» Moreno «a todos los problemas que tenemos en Andalucía es que hay que derogar el 'sanchismo'», algo que no va a ser posible según el resultado de las elecciones, según ha subrayado.

Férriz ha lamentado en todo caso que, una vez que no se va a poder «derogar el 'sanchismo'», desde el Gobierno de Moreno vuelven «a la retahíla del agravio a Andalucía» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando «el mayor agravio a Andalucía es tener un gobierno que no trabaja» y «un presidente que no ejerce sus competencias», según ha remarcado.

En esa línea, la portavoz parlamentaria socialista ha insistido en reclamar a Moreno que, «simple y llanamente, se ponga a trabajar», porque «ya han pasado los periodos electorales», por los que, según ha apostillado, el presidente del PP-A «tiene que hacer examen de conciencia y aprender de este periodo electoral de las generales, porque ha sido una cura de humildad para Moreno y para todo el PP, que habían vendido la piel del oso antes de cazarla y habían repartido ya cargos» de un hipotético futuro Gobierno, según ha subrayado.

«Que tomen nota», ha pedido Férriz a los 'populares', a quienes ha advertido de que «a la gente no se le puede engañar todo el tiempo, y las mentiras constantes, por más apoyo mediático o económico que tengan, no valen para todo».

Pregunta sobre contratos de emergencia

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la portavoz parlamentaria socialista ha aclarado que el presidente de su grupo y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, va a cambiar la pregunta registrada al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno andaluz en la sesión del Pleno del Parlamento de este jueves para que verse sobre los contratos de emergencia realizados en el ámbito de la Consejería de Salud durante la pandemia de Covid-19.

Ángeles Férriz ha recordado que la pregunta inicial que Espadas planteaba a Moreno al respecto fue «vetada» por la mayoría de la Mesa del Parlamento, presidida, según ha puesto de relieve, por Jesús Aguirre, que era consejero de Salud en la etapa en la que se realizaron los contratos que cuestionan los socialistas, y que la cuestión no fue admitida pese a que desde el grupo del PSOE-A la «reformularon» hasta en cuatro ocasiones.

Ahora, el Grupo Socialista ha aprovechado la posibilidad que tiene de introducir una cuestión de «máxima actualidad» en el Pleno para cambiar la pregunta de Espadas a Moreno y que ésta verse sobre dichos contratos «irregulares», por los que el presidente de la Junta «tiene motivo para estar asustado», según ha remarcado Ángeles Férriz.