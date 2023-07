Iniciativa, uno de los partidos que integran Compromís, acusa a Més --otra de las 'patas' de la formación-- de «dinamitar la confianza» entre los miembros de la coalición al decidir «unilateralmente» designar como senador territorial al expresidente de Les Corts Enric Morera en detrimento de Carles Mulet, quien ocupa hasta ahora el puesto. Como resultado de esta crisis, Iniciativa anuncia que «no va a participar en los órganos» de la coalición hasta que no se reconsidere la decisión.

Así lo ha explicado el coportavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez, a los medios de comunicación tras celebrarse una ejecutiva en la que los representantes de este partido han analizado lo que consideran «unos hechos de extrema gravedad y que nunca habían pasado en Compromís, que es una coalición plural, abierta y que tiene sentido porque es capaz de unir tradiciones políticas diferentes».

«Tradiciones políticas que son complementarias, nunca excluyentes, pero que, evidentemente, han de estar siempre en el conjunto del discurso, de la actitud y de los liderazgos», ha insistido.

Ibáñez ha reprochado que Més «haya decidido nombrar a un senador territorial rompiendo los acuerdos que dan estabilidad, pluralidad y, por tanto, que dan buenos resultados electorales».

«Nosotros entendemos que Més ha de reconsiderar su posición. Mientras eso no suceda, es evidente que nosotros no vamos a participar de los órganos de Compromís». Es más, ha dicho, «es evidente que si no se reconsidera ninguno de los diputados y diputadas de Iniciativa votarán a ninguna persona para el Senado que no sea Carles Mulet, que es quien ganó las primarias del partido que había de elegir el senador territorial».

«Se ha roto la cosa más difícil y dolorosa, que es la confianza, porque hemos estado trabajando en los últimos años para construir puentes de confianza que se han dinamitado por una de las partes de Compromís», ha afeado.

Ibáñez ha instado a «tener claro que, en ningún caso, se ha de intentar hacer pequeño el espacio político de Compromís, sino todo lo contrario: los buenos resultados electorales de Compromís-Sumar apuntan a la dirección de que es importante sumar a aquella gente que no esta aún en Compromís y ampliar el conjunto del espectro de la izquierda valenciana y verde».

Sobre el peligro de ruptura de la coalición, el coportavoz ha expuesto que «en política, como en la vida, todo y nada son palabras demasiado grandes». «Lo que sí que es cierto --ha continuado-- es que ahora mismo no hay confianza, cosa que es fundamental para la acción política».

«No puede ser que hoy hagamos más pequeño a Compromís dejando fuera a una persona que ha sido clave en Madrid para dar visibilidad a la agenda valenciana», como es Mulet, quien «tiene un apoyo muy fuerte, no solo el de Iniciativa, sino del conjunto de la coalición».

Interrogado por si dejar de participar en la vida orgánica de la coalición es dejar de participar en Compromís, ha respondido: «No, en absoluto. Los cargos institucionales de Iniciativa van a hacer aquello que han hecho siempre: liderar el programa electoral y la ponencia política de Iniciativa, que es la de Compromís».

«No tenemos ninguna duda --ha enfatizado-- de que si algo es necesario en estos tiempos, en los que hemos conseguido frenar a la extrema derecha en Madrid pero hemos de reconstruir puentes para tener una mayoría alternativa al Partido Popular y a Vox en el País Valencià, es que se necesita más liderazgo de Iniciativa y más apuesta programática de Iniciativa».

Acerca de las declaraciones de Mulet de esta mañana en las que afirmaba que «mucha gente de Iniciativa» siente deseo de dejar Compromís, Alberto Ibáñez ha señalado que «es muy compartido, no solo por mucha gente de Iniciativa, sino por el conjunto de Compromís, que no es posible que unilateralmente un partido decida, no sabemos muy bien por qué, romper los acuerdos que hacen posible a Compromís». «Es más, en ningún momento hay un deseo de Iniciativa, sino un empujón por parte de la dirección de Més, que estoy convencido de que no está compartido por sus bases», ha apostillado.

Desde Iniciativa creen que ahora su situación es «seguir liderando ideológicamente, programáticamente e institucionalmente». «Y estamos convencidos y convencidas de que los compañeros y compañeras del antiguo Bloc serán conscientes de que sin esto no es posible Compromís».

"cese temporal de la convivencia"

Cuando se le ha plantado si esto es un «cese temporal de la convivencia», ha comentado que «hay muchas maneras de enfocarlo, pero es evidente que ahora mismo no es posible sentarse en una mesa con gente que no es capaz de cumplir su palabra y que no es posible sentarse en una silla con aquella gente que no te puede sostener la mirada porque es consciente de que ha roto un acuerdo político».

«Pero yo creo que no solo en la designación del senador territorial, sino de lo que ha de ser Compromís para los valencianos y las valencianas que no es otra cosa que la suma de las partes y no el todo en una de ellas», ha argumentado.

Para solucionar esta situación, Ibáñez ha apuntado que «un buen paso para comenzar» sería «reparar y resarcir a Carlos Mulet, pero que ha de ir mucho más allá».

«Las confianzas cuestan años en construir y se pueden dinamitar en un único día, en una única hora. Y, por tanto, aquellos que la han roto tendrán que entender que si quieren recomponerla se tendrán que esforzar», ha finalizado.